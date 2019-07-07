مصدر الصورة Reuters Image caption الولايات المتحدة فازت بكأس العالم للكرة النسائية للمرة الثانية على التوالي

احتفظت الولايات المتحدة بكأس العالم للسيدات بعد تغلبها على هولندا بهدفين نظيفين، في المباراة النهائية التي استضافتها فرنسا.

وبهذا الفوز تحكم الولايات المتحدة قبضتها على كرة القدم النسائية في العالم، بعد الفوز باللقب مرتين متتاليتين، وتحقيق رقم عالمي جديد بالفوز بكأس العالم أربع مرات، في 1991 و1999 و2015، من إجمالي ثماني بطولات نسائية.

وأحرزت أهداف الولايات المتحدة نجمة الفريق ميغان رابينو، من ضربة جزاء في الدقيقة 61، وصنعت الهدف الثاني لزميلتها روز لافل في الدقيقة 69.

سيطرت اللاعبات الأمريكيات، تحت قيادة المدربة جيل إليس، على مجريات المباراة أمام سيدات هولندا الطامحات للفوز بأول لقب عالمي، من أول نهائي في ثاني مشاركة لهن في نهائيات كأس العالم للسيدات، خاصة بعد الأداء القوى خلال البطولة.

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ونجحت الولايات المتحدة في إقصاء كل الفرق الأوروبية القوية في مشوار البطولة، وهزمت أسبانيا وفرنسا، صاحبة الأرض، وانجلترا، بنتيجة واحدة هدفين مقابل هدف.

وكانت سيدات أمريكا قد سجلن رقما قياسبا بالفوز على سيدات تايلاند 13 هدفا مقابل لاشيء، وبلغ إجمالي الأهداف طوال البطولة 20 هدفا.

بينما كان مشوار سيدات هولندا قويا للاعداد للبطولة، بقيادة المدربة سارينا فيغمان، وحققن الفوز في 12 مباراة رسمية دون خسارة، وسجلن 23 هدفا في تسع مباريات مقابل ثلاثة أهداف فقط.