مصدر الصورة Reuters Image caption فرجاني ساسي يحيي المشجعين المصريين الذين ساندوه والمنتخب التونسي

تأهل منتخب تونس للدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر، بعد فوزه على منتخب غانا بركلات الترجيح.

وانتهت المباراة والوقت الإضافي بتعادل الفريقين بهدف مقابل مثله قبل أن يحتكم الفريقان لركلات الترجيح ويحسمها فرجاني ساسي نجم تونس بخمس ركلات مقابل أربع.

وسجل طه ياسين الخنيسي هدف المنتخب التونسي في الدقيقة 73 بعد تمريرة عرضية من الظهير الأيمن وجدي كشريدة أودعها على يسار الحارس الغاني فارتطمت بالقائم وارتدت داخل المرمى.

وتعادل رامي البدوي للمنتخب الغاني في الدقيقة 91 بعدما سجل في مرماه بالخطأ من رأسيه كان يحاول بها إبعاد الكرة لكنها مرت من فوق الحارس وسكنت الشباك.

ولم يحتسب الحكم ركلة جزاء واضحة للمنتخب التونسي في الدقيقة 70 بعدما لمست الكرة يد المدافع الغاني وابتعدت عن المرمى بعدما كانت في طريقها إلى داخل الشباك.

مصدر الصورة Reuters

وقدم المنتخب التونسي أداء أفضل مما قدمه في دور المجموعات وتمكن من الظهور بشكل متماسك هجوميا ودفاعيا أمام المنتخب الغاني.

كان المنتخبان التونسي والغاني قد تقابلا في سبع مباريات سابقة ضمن بطولة كأس الأمم الأفريقية، فاز فيها المنتخب الغاني ست مرات، وتعادل المنتخبان في مباراة واحدة.

وكانت أغلب آراء المراقبين الرياضيين قبل المباراة ترجح فوز منتخب غانا الملقب بـ "النجوم السوداء" على منتخب تونس، بسبب الأداء المتواضع لمنتخب "نسور قرطاج" في مباريات الدور الأول في البطولة.

كان المنتخب التونسي قد تأهل لدور الـ 16 بعد تعادله مع موريتانيا بدون أهداف، ليحل في المركز الثاني بعد منتخب مالي في منافسات المجموعة الخامسة. كما تعادل منتخب تونس في أول مباراتين بنتيجة 1-1 أمام كل من أنغولا، ومالي، كما تعادل في مباراته مع موريتانيا بدون أهداف.

وكان منتخب غانا يحاول استعادة الثقة بعد أدائه في الدور الأول الذي انتهى بتعادله مع منتخبي الكاميرون وبنين، ثم فوزه بهدفين على منتخب غينيا بيساو، والذي ساعده في التأهل لدور الـ 16 متصدرا المجموعة الثالثة بخمس نقاط.

وسبق للمنتخب الغاني الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية أربع مرات، كان آخرها بطولة عام 1982، بينما حصل منتخب تونس على اللقب مرة واحدة في تاريخه في عام 2004.

وبهذه النتيجة يلتقي المنتخب التونسي منتخب مدغشقر، الذي تأهل للدور ربع النهائي بفوزه على منتخب الكونغو يوم الأحد،

وتجرى المباراة الخميس 11 يوليو/تموز، على ملعب السلام بالقاهرة.