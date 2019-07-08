خارج الملاعب في بطولة أمم إفريقيا: ما هي الدول المتفوقة؟
- 8 يوليو/ تموز 2019
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انطلقت مباريات دورة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في 21 حزيران / يونيو، ويتبارى 24 منتخبا - وهو رقم قياسي - للفوز بلقب بطل إفريقيا.
ولكن بعيدا عن الملاعب وصخبها، ارتأينا أنه من الممتع والمسلي أن نسأل متابعينا السؤال التالي: من الذي سيفوز ببطولة كأس أمم إفريقيا في أمور غير كرة القدم؟
تواجه الدول بعضها البعض في لعبتنا التفاعلية من أجل تسمية أبطال في مجالات سرعة الاتصال بالإنترنت ومعدل العمر وانخفاض مستويات الفساد وغيرها من المؤشرات الحيوية.
ولكن بعيدا عن الملاعب وصخبها، ارتأينا أنه من الممتع والمسلي أن نسأل متابعينا السؤال التالي: من الذي سيفوز ببطولة كأس أمم إفريقيا في أمور غير كرة القدم؟
تواجه الدول بعضها البعض في لعبتنا التفاعلية من أجل تسمية أبطال في مجالات سرعة الاتصال بالإنترنت ومعدل العمر وانخفاض مستويات الفساد وغيرها من المؤشرات الحيوية.
اختر فئة
-
أي دولة تتمتع بأسرع اتصال بشبكة الإنترنت؟
مدغشقرفي أيار / مايو 2019، بلغت سرعة الإنترنت عريض النطاق في مدغشقر 28,08 ميجابت في الثانية - وهي ثاني أعلى سرعة في القارة الإفريقية بعد جمهورية الرأس الأخضر. ولكن هذه السرعة الفائقة لم تترجم إلى استخدام واسع للإنترنت. فحسب البنك الدولي، في عام 2017 لم يستخدم الإنترنت سوى 10 في المئة من السكان.المصدر: مؤشر سبيدتيست الدولي من أوكلا. سرعة التحميل بالنسبة لإنترنت النطاق العريض، أيار / مايو 2019. لا تتوفر أرقام بالنسبة لغينيا بيساو وغينيا.
-
دور الـ 16
-
-
زيمبابوي vs كينيا. الفائز: كينيا
-
جنوب إفريقيا vs تونس. الفائز: جنوب إفريقيا
-
-
-
مدغشقر vs ساحل العاج. الفائز: مدغشقر
-
غانا vs مالي. الفائز: غانا
-
-
-
أنغولا vs المغرب. الفائز: المغرب
-
السنغال vs جمهورية الكونغو الديمقراطية. الفائز: السنغال
-
-
-
نيجيريا vs الكاميرون. الفائز: نيجيريا
-
أوغندا vs تنزانيا. الفائز: أوغندا
-
-
-
دور الثمانية
-
-
كينيا vs جنوب إفريقيا. الفائز: جنوب إفريقيا
-
مدغشقر vs غانا. الفائز: مدغشقر
-
-
-
المغرب vs السنغال. الفائز: السنغال
-
نيجيريا vs أوغندا. الفائز: أوغندا
-
-
-
دور الأربعة
-
-
جنوب إفريقيا vs مدغشقر. الفائز: مدغشقر
-
السنغال vs أوغندا. الفائز: السنغال
-
-
-
النهائي
-
-
مدغشقرالسنغالمدغشقر vs السنغال. الفائز: مدغشقر
-
-
-
-
أي دولة تستهلك أكبر كمية من الأرز؟
غينيافي عام 2018، استهلك الغينيون حوالي 190 كيلوغراما من الأرز للشخص الواحد. ورغم توفر المناخ الملائم لزراعة الأرز، فهو يتصدر قائمة واردات غينيا. وتأتي معظم الواردات من دول القارة الآسيوية.المصدر: IRRI. تقدير استهلاك الأرز المجروش للشخص الواحد في عام 2018. لا تتوفر أرقام لبنين وناميبيا وتونس وزيمبابوي.
-
دور الـ 16
-
-
أوغندا vs تنزانيا. الفائز: تنزانيا
-
ساحل العاج vs غانا. الفائز: ساحل العاج
-
-
-
غينيا vs كينيا. الفائز: غينيا
-
غينيا بيساو vs موريتانيا. الفائز: غينيا بيساو
-
-
-
مالي vs جنوب إفريقيا. الفائز: مالي
-
السنغال vs نيجيريا. الفائز: السنغال
-
-
-
مدغشقر vs بنين. الفائز: مدغشقر
-
مصر vs أنغولا. الفائز: مصر
-
-
-
دور الثمانية
-
-
تنزانيا vs ساحل العاج. الفائز: ساحل العاج
-
غينيا vs غينيا بيساو. الفائز: غينيا
-
-
-
مالي vs السنغال. الفائز: السنغال
-
مدغشقر vs مصر. الفائز: مدغشقر
-
-
-
دور الأربعة
-
-
ساحل العاج vs غينيا. الفائز: غينيا
-
السنغال vs مدغشقر. الفائز: السنغال
-
-
-
النهائي
-
-
غينياالسنغالغينيا vs السنغال. الفائز: غينيا
-
-
-
-
أي دولة تتمتع بأعلى ناتج محلي إجمالي للفرد الواحد؟
جنوب إفريقيايزيد الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد في جنوب إفريقيا عن 6 آلاف دولار أمريكي في السنة، حسب تقديرات البنك الدولي. ولكن جنوب إفريقيا تعد من الجانب الآخر واحدة من أقل دول العالم مساواة في الدخول. فبينما تستضيف البلاد أكبر عدد من الأثرياء في القارة الإفريقية، كان معدل البطالة في الربع الأخير من عام 2018 يبلغ 27 في المئة. وما زالت معدلات الفقر مرتفعة.المصدر: البنك الدولي، الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد بالدولار، 2017.
-
دور الـ 16
-
-
زيمبابوي vs كينيا. الفائز: كينيا
-
جنوب إفريقيا vs موريتانيا. الفائز: جنوب إفريقيا
-
-
-
نيجيريا vs المغرب. الفائز: المغرب
-
غانا vs تونس. الفائز: تونس
-
-
-
أنغولا vs ناميبيا. الفائز: ناميبيا
-
الجزائر vs بنين. الفائز: الجزائر
-
-
-
غينيا vs الكاميرون. الفائز: الكاميرون
-
مصر vs السنغال. الفائز: السنغال
-
-
-
دور الثمانية
-
-
كينيا vs جنوب إفريقيا. الفائز: جنوب إفريقيا
-
المغرب vs تونس. الفائز: تونس
-
-
-
ناميبيا vs الجزائر. الفائز: ناميبيا
-
الكاميرون vs مصر. الفائز: مصر
-
-
-
دور الأربعة
-
-
جنوب إفريقيا vs تونس. الفائز: جنوب إفريقيا
-
ناميبيا vs مصر. الفائز: ناميبيا
-
-
-
النهائي
-
-
جنوب إفريقياناميبياجنوب إفريقيا vs ناميبيا. الفائز: جنوب إفريقيا
-
-
-
-
أي الدول الإفريقية لديها أقل دين خارجي؟
الجزائربفضل عائدات النفط والغاز الضخمة والمدخرات الكبيرة في صندوق تحوطي نفطي، تمكنت الجزائر من التخلص تقريبا من دينها الخارجي الذي كان يبلغ في عام 2017 3,4 في المئة من دخل البلاد الإجمالي. ويعني هذا لو جمعت دخول وأرباح الجزائريين لتمكنوا من الإيفاء بدين البلاد الخارجي في 12 يوما تقريبا. بالمقارنة، لن يتمكن الموريتانيون من الوفاء بديون بلادهم الخارجية إلا بعد 311 يوما.المصدر: البنك الدولي (IDS)، الدين الخارجي الكلي نسبة إلى الدخل الوطني الإجمالي (%) في 2017. لا تتوفر أرقام لناميبيا.
-
دور الـ 16
-
-
مصر vs تنزانيا. الفائز: تنزانيا
-
ساحل العاج vs بنين. الفائز: بنين
-
-
-
نيجيريا vs أوغندا. الفائز: نيجيريا
-
غينيا بيساو vs أنغولا. الفائز: غينيا بيساو
-
-
-
مالي vs المغرب. الفائز: مالي
-
الجزائر vs بوروندي. الفائز: الجزائر
-
-
-
غينيا vs الكاميرون. الفائز: غينيا
-
جمهورية الكونغو الديمقراطية vs كينيا. الفائز: جمهورية الكونغو الديمقراطية
-
-
-
دور الثمانية
-
-
تنزانيا vs بنين. الفائز: بنين
-
نيجيريا vs غينيا بيساو. الفائز: نيجيريا
-
-
-
مالي vs الجزائر. الفائز: الجزائر
-
غينيا vs جمهورية الكونغو الديمقراطية. الفائز: جمهورية الكونغو الديمقراطية
-
-
-
دور الأربعة
-
-
بنين vs نيجيريا. الفائز: نيجيريا
-
الجزائر vs جمهورية الكونغو الديمقراطية. الفائز: الجزائر
-
-
-
النهائي
-
-
نيجيرياالجزائرنيجيريا vs الجزائر. الفائز: الجزائر
-
-
-
-
أي دولة تتمتع بأعلى متوسط للعمر المتوقع؟
تونسيتوقع أن يعيش التونسيون الذين ولدوا في عام 2017 ليبلغوا 78 عاما، 67 منها بصحة جيدة. ويبلغ متوسط العمر المتوقع للنساء في تونس 80 عاما وللرجال 76 عاما. ومن الأسباب الرئيسية للموت المبكر في تونس أمراض القلب والحوادث المرورية.المصدر: دراسة وطأة الأمراض في العالم 2017، معهد إحصاءات وتقييم الصحة. معدل العمر عند الولادة للجنسين.
-
دور الـ 16
-
-
أوغندا vs السنغال. الفائز: السنغال
-
المغرب vs أنغولا. الفائز: المغرب
-
-
-
نيجيريا vs جنوب إفريقيا. الفائز: جنوب إفريقيا
-
غانا vs موريتانيا. الفائز: موريتانيا
-
-
-
تونس vs ناميبيا. الفائز: تونس
-
الجزائر vs الكاميرون. الفائز: الجزائر
-
-
-
مدغشقر vs بنين. الفائز: بنين
-
مصر vs تنزانيا. الفائز: مصر
-
-
-
دور الثمانية
-
-
السنغال vs المغرب. الفائز: المغرب
-
جنوب إفريقيا vs موريتانيا. الفائز: موريتانيا
-
-
-
تونس vs الجزائر. الفائز: تونس
-
بنين vs مصر. الفائز: مصر
-
-
-
دور الأربعة
-
-
المغرب vs موريتانيا. الفائز: المغرب
-
تونس vs مصر. الفائز: تونس
-
-
-
النهائي
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المغربتونسالمغرب vs تونس. الفائز: تونس
-
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أي الدول أكثر تعدادا للسكان؟
نيجيرياتعد نيجيريا أكبرالدول الإفريقية من حيث تعداد السكان، إذ يبلغ عدد سكانها نحو 200 مليون نسمة وهي تحتل بذلك المركز السابع عالميا. ولا تزيد أعمار 40 في المئة من النيجيريين عن 14 سنة.المصدر: كتاب المعلومات العالمي الذي تصدره وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، عدد السكان التقديري في 2018.
-
دور الـ 16
-
-
جمهورية الكونغو الديمقراطية vs كينيا. الفائز: جمهورية الكونغو الديمقراطية
-
جنوب إفريقيا vs غينيا. الفائز: جنوب إفريقيا
-
-
-
نيجيريا vs ساحل العاج. الفائز: نيجيريا
-
غانا vs مالي. الفائز: غانا
-
-
-
أنغولا vs المغرب. الفائز: المغرب
-
تنزانيا vs أوغندا. الفائز: تنزانيا
-
-
-
مدغشقر vs الكاميرون. الفائز: مدغشقر
-
مصر vs الجزائر. الفائز: مصر
-
-
-
دور الثمانية
-
-
جمهورية الكونغو الديمقراطية vs جنوب إفريقيا. الفائز: جمهورية الكونغو الديمقراطية
-
نيجيريا vs غانا. الفائز: نيجيريا
-
-
-
المغرب vs تنزانيا. الفائز: تنزانيا
-
مدغشقر vs مصر. الفائز: مصر
-
-
-
دور الأربعة
-
-
جمهورية الكونغو الديمقراطية vs نيجيريا. الفائز: نيجيريا
-
تنزانيا vs مصر. الفائز: مصر
-
-
-
النهائي
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نيجيريامصرنيجيريا vs مصر. الفائز: نيجيريا
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أي الدول أكبر مساحة؟
الجزائرالجزائر هي أكبر الدول الإفريقية بالنسبة للمساحة الكلية، وهي عاشر أكبر دولة في العالم مساحة. وتغطي رمال الصحراء الكبرى أكثر من 80 في المئة من مساحة الجزائر. كان السودان أكبر الدول الإفريقية مساحة قبل انفصال الجنوب عام 2011. ولكن الكثافة السكانية في الجزائر منخفضة، إذ لا تتجاوز 17 فردا في الكيلومتر المربع الواحد - مقارنة ببوروندي على سبيل المثال التي تبلغ الكثافة السكانية فيها 423 فردا للكيلومتر المربع الواحد.المصدر: البنك الدولي، 2018
-
دور الـ 16
-
-
مصر vs تنزانيا. الفائز: مصر
-
جنوب إفريقيا vs موريتانيا. الفائز: جنوب إفريقيا
-
-
-
نيجيريا vs المغرب. الفائز: نيجيريا
-
الكاميرون vs مالي. الفائز: مالي
-
-
-
أنغولا vs ناميبيا. الفائز: أنغولا
-
الجزائر vs زيمبابوي. الفائز: الجزائر
-
-
-
مدغشقر vs غانا. الفائز: مدغشقر
-
جمهورية الكونغو الديمقراطية vs كينيا. الفائز: جمهورية الكونغو الديمقراطية
-
-
-
دور الثمانية
-
-
مصر vs جنوب إفريقيا. الفائز: جنوب إفريقيا
-
نيجيريا vs مالي. الفائز: نيجيريا
-
-
-
أنغولا vs الجزائر. الفائز: الجزائر
-
مدغشقر vs جمهورية الكونغو الديمقراطية. الفائز: جمهورية الكونغو الديمقراطية
-
-
-
دور الأربعة
-
-
جنوب إفريقيا vs مالي. الفائز: مالي
-
الجزائر vs جمهورية الكونغو الديمقراطية. الفائز: الجزائر
-
-
-
النهائي
-
-
ماليالجزائرمالي vs الجزائر. الفائز: الجزائر
-
-
-
-
أي الدول أقل فسادا؟
ناميبياينظر إلى ناميبيا على أنها الدولة التي يقل فيها استشراء الفساد في القطاع العام عن أي دولة أخرى من الدول المشاركة في بطولة أمم إفريقيا، تليها السنغال. وحسب مؤشر الفساد الدولي لعام 2018، تأتي ناميبيا في المركز الخامس في القارة الإفريقية، وهو تسلسل تتصدره جزر السيشل. أما على الصعيد العالمي، تتفوق ناميبيا على إيطاليا وتركيا.المصدر: مؤشر الفساد العالمي 2018، منظمة الشفافية الدولية.
-
دور الـ 16
-
-
أوغندا vs تنزانيا. الفائز: تنزانيا
-
ناميبيا vs موريتانيا. الفائز: ناميبيا
-
-
-
غينيا vs المغرب. الفائز: المغرب
-
غانا vs مالي. الفائز: غانا
-
-
-
تونس vs جنوب إفريقيا. الفائز: جنوب إفريقيا
-
السنغال vs الكاميرون. الفائز: السنغال
-
-
-
نيجيريا vs بنين. الفائز: بنين
-
مصر vs الجزائر. الفائز: الجزائر
-
-
-
دور الثمانية
-
-
تنزانيا vs ناميبيا. الفائز: ناميبيا
-
المغرب vs غانا. الفائز: المغرب
-
-
-
جنوب إفريقيا vs السنغال. الفائز: السنغال
-
بنين vs الجزائر. الفائز: بنين
-
-
-
دور الأربعة
-
-
ناميبيا vs المغرب. الفائز: ناميبيا
-
السنغال vs بنين. الفائز: السنغال
-
-
-
النهائي
-
-
ناميبياالسنغالناميبيا vs السنغال. الفائز: ناميبيا
-
-
-
-
أي دولة يسكنها أكثر الشعوب سعادة؟
نيجيرياتتصدر نيجيريا الدول المشاركة في بطولة أمم إفريقيا، حسب ما جاء في تقرير قياس السعادة العالمي لعام 2019، وهو تقرير يأخذ في الحسبان عوامل عدة كالدخول ومعدلات العمر، والدعم الاجتماعي والحريات وغياب الفساد والكرم. وتحتل نيجيريا المركز 85 على نطاق العالم، وهو تحسن ملحوظ قياسا بالعام الماضي الذي احتلت فيه الموقع 91. وتأتي نيجيريا في المركز الثاني بالنسبة للقارة الإفريقية ككل، إذ لا تتفوق عليها إلا موريشيوس.المصدر: تقرير السعادة العالمي 2019. ولا تتوفر أرقام لأنغولا وغينيا بيساو
-
دور الـ 16
-
-
أوغندا vs السنغال. الفائز: السنغال
-
المغرب vs مالي. الفائز: المغرب
-
-
-
نيجيريا vs جنوب إفريقيا. الفائز: نيجيريا
-
الكاميرون vs تونس. الفائز: الكاميرون
-
-
-
موريتانيا vs ساحل العاج. الفائز: ساحل العاج
-
الجزائر vs بنين. الفائز: الجزائر
-
-
-
غينيا vs غانا. الفائز: غانا
-
جمهورية الكونغو الديمقراطية vs كينيا. الفائز: كينيا
-
-
-
دور الثمانية
-
-
السنغال vs المغرب. الفائز: المغرب
-
نيجيريا vs الكاميرون. الفائز: نيجيريا
-
-
-
ساحل العاج vs الجزائر. الفائز: الجزائر
-
غانا vs كينيا. الفائز: غانا
-
-
-
دور الأربعة
-
-
المغرب vs نيجيريا. الفائز: نيجيريا
-
الجزائر vs غانا. الفائز: الجزائر
-
-
-
النهائي
-
-
نيجيرياالجزائرنيجيريا vs الجزائر. الفائز: نيجيريا
-
-
-
-
أي دولة فيها أكبر تمثيل نسوي في البرلمان؟
ناميبيافي ناميبيا، تشكل النساء 46 في المئة من نواب المجلس الوطني، مما يعني أنها تحل في المركز الثاني في إفريقيا بعد رواندا الدولة الرائدة على نطاق العالم. كما تأتي ناميبيا في المركز العاشر عالميا حسب مؤشر الفجوة بين الجنسين 2018، متفوقة بذلك على ألمانيا وبريطانيا.المصدر: الاتحاد البرلماني العالمي، النسبة المئوية للنسوة في مجالس النواب لغاية 1 شباط / فبراير 2019.
-
دور الـ 16
-
-
زيمبابوي vs تنزانيا. الفائز: تنزانيا
-
ناميبيا vs موريتانيا. الفائز: ناميبيا
-
-
-
بوروندي vs المغرب. الفائز: بوروندي
-
أنغولا vs الكاميرون. الفائز: أنغولا
-
-
-
تونس vs جنوب إفريقيا. الفائز: جنوب إفريقيا
-
السنغال vs مدغشقر. الفائز: السنغال
-
-
-
غينيا vs غينيا بيساو. الفائز: غينيا
-
أوغندا vs الجزائر. الفائز: أوغندا
-
-
-
دور الثمانية
-
-
تنزانيا vs ناميبيا. الفائز: ناميبيا
-
بوروندي vs الكاميرون. الفائز: بوروندي
-
-
-
جنوب إفريقيا vs السنغال. الفائز: جنوب إفريقيا
-
غينيا vs أوغندا. الفائز: أوغندا
-
-
-
دور الأربعة
-
-
ناميبيا vs بوروندي. الفائز: ناميبيا
-
جنوب إفريقيا vs أوغندا. الفائز: جنوب إفريقيا
-
-
-
النهائي
-
-
ناميبياجنوب إفريقياناميبيا vs جنوب إفريقيا. الفائز: ناميبيا
-
-
-
-
أي دولة سبق لها أن فازت بأكبر عدد من الأوسمة الذهبية في الدورات الأولمبية الصيفية؟
كينياتأتي كينيا في المركز الأول بين الدول الإفريقية بالنسبة لعدد الأوسمة الأولمبية، إذ في جعبتها 31 وساما ذهبيا و38 وساما فضيا و34 برونزيا. وتمكنت كينيا من تحقيق هذه الإنجازات في مجال ألعاب الساحة والميدان بشكل رئيسي، إذ حققت نجاحات كبيرة في العدو للمسافات الطويلة. ويحتفظ الكيني أليود كيبشوغي بالرقم القياسي العالمي للماراثون الذي يبلغ 2:01:39 ساعة.المصدر: اللجنة الأولمبية الدولية، الدورات الصيفية لغاية 2016.
-
دور الـ 16
-
-
زيمبابوي vs الجزائر. الفائز: الجزائر
-
جنوب إفريقيا vs مدغشقر. الفائز: جنوب إفريقيا
-
-
-
نيجيريا vs ساحل العاج. الفائز: نيجيريا
-
الكاميرون vs أنغولا. الفائز: الكاميرون
-
-
-
تونس vs المغرب. الفائز: المغرب
-
كينيا vs أوغندا. الفائز: كينيا
-
-
-
بوروندي vs غانا. الفائز: بوروندي
-
مصر vs تنزانيا. الفائز: مصر
-
-
-
دور الثمانية
-
-
الجزائر vs جنوب إفريقيا. الفائز: جنوب إفريقيا
-
نيجيريا vs الكاميرون. الفائز: نيجيريا
-
-
-
المغرب vs كينيا. الفائز: كينيا
-
بوروندي vs مصر. الفائز: مصر
-
-
-
دور الأربعة
-
-
جنوب إفريقيا vs نيجيريا. الفائز: جنوب إفريقيا
-
كينيا vs مصر. الفائز: كينيا
-
-
-
النهائي
-
-
جنوب إفريقياكينياجنوب إفريقيا vs كينيا. الفائز: كينيا
-
-
-
-
أي دولة فيها أكبر عدد من مواقع يونسكو للإرث العالمي؟
جنوب إفريقياجنوب إفريقيا هي الدولة التي فيها أكبر عدد من مواقع يونسكو للإرث العالمي، إذ يبلغ عددها في البلاد 10. وكان أولى المواقع التي اعترف بها في عام 1999 مواقع للاحفورات البشرية ومحمية ايسيمانغاليسو المائية وجزيرة روبن.المصدر: اليونسكو. تم حساب المواقع العابرة للحدود مرة واحدة لكل دولة.
-
دور الـ 16
-
-
جمهورية الكونغو الديمقراطية vs السنغال. الفائز: السنغال
-
جنوب إفريقيا vs بنين. الفائز: جنوب إفريقيا
-
-
-
مدغشقر vs ساحل العاج. الفائز: ساحل العاج
-
الكاميرون vs مالي. الفائز: مالي
-
-
-
تونس vs المغرب. الفائز: المغرب
-
كينيا vs زيمبابوي. الفائز: كينيا
-
-
-
نيجيريا vs غانا. الفائز: نيجيريا
-
مصر vs الجزائر. الفائز: مصر
-
-
-
دور الثمانية
-
-
السنغال vs جنوب إفريقيا. الفائز: جنوب إفريقيا
-
ساحل العاج vs مالي. الفائز: مالي
-
-
-
المغرب vs كينيا. الفائز: المغرب
-
نيجيريا vs مصر. الفائز: مصر
-
-
-
دور الأربعة
-
-
جنوب إفريقيا vs مالي. الفائز: جنوب إفريقيا
-
المغرب vs مصر. الفائز: المغرب
-
-
-
النهائي
-
-
جنوب إفريقياالمغربجنوب إفريقيا vs المغرب. الفائز: جنوب إفريقيا
-
-
-
-
-
أنغولا
-
أوغندا
-
الجزائر
-
السنغال
-
الكاميرون
-
المغرب
-
بنين
-
بوروندي
-
تنزانيا
-
تونس
-
جمهورية الكونغو الديمقراطية
-
جنوب إفريقيا
-
-
-
زيمبابوي
-
ساحل العاج
-
غانا
-
غينيا
-
غينيا بيساو
-
كينيا
-
مالي
-
مدغشقر
-
مصر
-
موريتانيا
-
ناميبيا
-
نيجيريا
-
تقدير
إنتاج: أولوالي مالومو وأليزابيتا تولاردو
تطوير: أولوالي مالومو
تصميم: ميليسنت واشيرا
بحوث إضافية: آرون أكينييمي وأنتوني ماكوخا وموثوني موشيري
تطوير: أولوالي مالومو
تصميم: ميليسنت واشيرا
بحوث إضافية: آرون أكينييمي وأنتوني ماكوخا وموثوني موشيري
منهجية العمل
تم تصنيف الدول المشاركة في كأس الأمم الإفريقية حسب أداءها في 12 مقياسا مختلفا، وتعتبر الدولة الفائزة هي الدولة التي تحصل على أكبر عدد من التقييمات. وتتبارى الدول مع بعضها البعض استنادا للوائح بطولة كأس أمم إفريقيا بالنسبة للقرعة ودور الإقصاء. وفي حال تعادل الدول في مقياس معين، يتم كسر التعادل بالارتكاز إلى تقييماتها في السنوات السابقة. الاستثناءان الوحيدان لهذه القاعدة هما عدد الأوسمة الأولمبية ومواقع يونسكو للإرث العالمي. فبالنسبة لعدد الأوسمة، صنفت الدول اعتمادا على عدد الأوسمة الذهبية والفضية والبرونزية التي فازت بها - ويتم كسر التعادل حسب هذا التسلسل. أما بالنسبة للدول التي لم تفز بأي أوسمة، فصنفت حسب عدد الرياضيين الذين شاركت بهم في الدورات الأولمبية الصيفية السابقة. وفي حالة مواقع اليونسكو، كسر أي تعادل باللجوء إلى قائمة يونسكو للمواقع التي ما زالت "قيد الدراسة".