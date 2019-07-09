بطل سباحة أولمبي ينقذ عريسا من الغرق قبالة سواحل إيطاليا

مصدر الصورة AFP Image caption أحرز ماغنيني ميداليات في بطولات أولمبية وعالمية

إذا غامرت وقررت السباحة بعيدا عن الشاطئ، فمن المفيد أن تستعين بسباح أولمبي.

كان أندريا بنديتو عريسا جديدا، وكاد يغرق أثناء السباحة قبالة شاطئ سردينيا يوم الأحد قبل أن يهبّ السباح الإيطالي فيليبو ماغنيني لإنقاذه.

وحضر ماغنيني، بطل العالم السابق، بعد أن صاح أصدقاء بنديتو على المصطافين ممن كانوا يتشمسون على شاطئ كالا سنزياس، شرقي كالياري عاصمة جزيرة سردينيا الإيطالية.

وحافظ ماغنيني على رأس بنديتو مرفوعة فوق سطح الماء حتى وصل طاقم الإنقاذ.

وقال بطل السباحة المعتزل في وقت لاحق: "لم أفعل سوى الواجب".

وكان بنديتو، 45 عاما، وهو مثلي الجنس، قد تزوج من صديقه قبل يومين اثنين في حفل في مدينة كالياري.

وروى الواقعة، التي حدثت يوم الأحد، لبي بي سي أحد أصدقاء الزوجين.

وكان الزوجان الجديدان يمتطيان دمية كبيرة من البلاستيك مملؤة بالهواء على شكل وحيد القرن، عندما سقط بنديتو في الماء، الذي كان باردا أكثر من المتوقع، ولم يكن بنديتو قادرا على تحريك أطرافه جراء ظروف صحية.

وهبّت رياح قوية أطاحت بتلك الدمية بعيدا، وكان زوج بنديتو يحاول الإبقاء على رأس شريكه فوق سطح الماء.

مصدر الصورة Andrea Benedetto Image caption بنديتو كان يستمتع بزفافه قبل يومين فقط

ووصلت صيحات أصدقاء بنديتو إلى أسماع عمال طاقم الإنقاذ، الذين سابقوا إلى الشروع في عملهم. لكن ماغنيني البالغ من العمر 37 عاما والذي يبلغ طوله 188 سم كان على مقربة ووصل بسرعة إلى الرجل.

ونقلت صحيفة كوريري ديلو سبورت عن ماغنيني: "كان الرجل في أزمة؛ كان مذعورا، كان بالفعل يعاني الغرق وقد ابتلع بعض المياه".

يقول ماغنيني: "عندما وصلت إليه لم يكن يستطيع حتى الكلام، ولم يكن من السهل رفعه على سطح الطوافة، لذلك وضعناه على مرتبة هوائية كانت بحوزة آخرين يسبحون عن قُرب".

ونُقل بنديتو إلى مستشفى بعد ذلك بوقت قصير. وقال ماغنيني: "لما عاد إليّ وعيي، كان أول ما خطر ببالي هو زوجي".

وأضاف: "بعد ساعات قليلة من الحادث كنت في المستشفى عندما أدركت أن فيليبو ماغنيني كان الرجل الذي أنقذ حياتي دون أن أتمكن من توجيه الشكر له؛ فليس لي اتصالات معه. وكنت آمل لو أستطيع توجيه الشكر له شخصيا".

مصدر الصورة Getty Images Image caption ماغنيني وصديقته، نجمة التلفزيون الإيطالي جيورجيا بالماز

كان ماغنيني على الشاطئ مع صديقته جيورجيا بالمز، نجمة التلفزيون الإيطالي الشهيرة وعارضة الأزياء.

وكان ماغنيني عضوا في فريق إيطاليا للسباحة في سباق 4x200 متر حرة تتابع، والذي فاز بالجائزة البرونزية في أولمبياد أثينا 2004.

كما كان ماغنيني بطل العالم في سباق 100 متر حرة عام 2005، واستعاد هذا اللقب عام 2007.