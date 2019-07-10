مصدر الصورة Reuters Image caption إدريسا غوييه، أحرز هدف السنغال في الدقيقة 70

حجز منتخبا السنغال ونيجيريا بطاقتي التأهل لنصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر، بعد الفوز على بنين وجنوب إفريقيا.

وتأهل منتخب السنغال (أسود التيرانغا) بعد الفوز على منتخب بنين (السناجب) بهدف نظيف، أحرزه إدريسا غوييه في الدقيقة 70 من المباراة، التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

وينتظر السنغال في نصف النهائي الفائز من مباراة تونس ومدغشقر، التي تقام يوم الخميس.

وشهدت المباراة أول استخدام لتقنية حكم الفيديو (الفار) في بطولات أمم إفريقيا، وهي التقنية التي تظهر لأول مرة مع مباريات هذا الدور وستستمر حتى نهاية البطولة.

وكان منتخب السنغال قد تأهل لربع النهائي بعد الفوز على أوغندا، بهدف نظيف أحرزه ساديو ماني، نجم ليفربول الإنجليزي. وفجر منتخب بنين مفاجأة كبيرة بعد أن فاز على منتخب المغرب وأطاح به من البطولة بضربات الترجيح.

أما منتخب نيجيريا فقد تأهل على حساب جنوب إفريقيا، بعد الفوز بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جرت على ملعب القاهرة الدولي.

وكان منتخب جنوب إفريقيا قد فجر مفاجأة كبرى في البطولة وأقصى منتخب مصر، صاحب الأرض، بعد التغلب عليه بهدف نظيف على ملعب القاهرة الدولي، في حضور حوالي 70 ألف متفرج.

مصدر الصورة Getty Images Image caption هدف إيكونغو الثاني في جنوب افريقيا وضع نيجيريا في نصف النهائي

وتقدمت نيجيريا في مباراة الأربعاء أولا عبر سامويل شوكويزي في الدقيقة 27، وأدركت جنوب إفريقيا التعادل عبر زونغو في الدقيقة 71 بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد.

وكان الحكم قد ألغى الهدف أولا بداعي التسلل، ثم اكتشف من خلال الفيديو أن الكرة اصطدمت بلاعب نيجيريا إيغالو أولا قبل أن تصل إلى زونغو ويضعها برأسه في المرمى، فاحتسب الهدف.

وعادت نيجيريا لتخطف هدف الفوز في الدقيقة 89 من المباراة، عبر إيكونغ الذي استغل خطأ من حارس المرمى.

وتنتظر نيجيريا في الدور قبل النهائي الفائز من مباراة الجزائر مع كوت ديفوار يوم الخميس.

وكان النسور الخضر قد وصلوا إلى دور ربع النهائي بعد الفوز على حامل اللقب الكاميرون، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.