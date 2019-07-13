مصدر الصورة Getty Images Image caption خان يعود إلى الواجهة بفوز كاسح

توج الملاكم البريطاني، أمير خان، بطلا للعالم في وزن الولتر بعد فوزه على منافسه الأسترالي، بيبي ديب، في منازلة أقيمت في السعودية.

ووزن الولتر في الملاكمة يكون أثقل من الوزن الخفيف وأخف من الوزن المتوسط.

وطرح خان منافسه أرضا في الجولة الثانية بضربة بقبضته اليسرى في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وبعد سلسلة من اللكمات سقط ديب مرة أخرى، وهو ما دفع مدربه إلى رمي المنشفة.

وقرر ديب منازلة خان في يونيو / حزيران بعدما انسحب المنافس الأصلي، نيراج غويات، بسبب إصابة تعرض لها في حادث سيارة.

وكانت المنازلة مثيرة إذ تمكن فيها خان من العودة إلى الواجهة، منذ هزيمته المثيرة للجدل في أبريل/ نيسان أمام تورنس كروفورد.

وكان الملاكم الأسترالي يحمل لقب بطل العالم في وزن الريشة، وارتقى إلى وزن الولتر، وقرر منازلة خان خلفا لمنافسه الأصلي الشهر الماضي، واصفا الفرصة بأنها "لحظة تاريخية" بالنسبة له.

ولكن التجربة كانت قاسية عليه، إذ لم يستطع أن يصمد طويلا أمام خفة خان وقوته.

فيوري ضد بيتر

وفاز في جدة أيضا الملاكم، هيوي فيوري، في وزن الثقيل على منافسه، صامويل بيتر، الذي اضطر إلى الانسحاب في الجولة السابعة، بعد إصابته في الكتف.

وأصيب الحكم أيضا بنزيف دم في أنفه وهو يفرق بين الملاكمين.

وسيطر فيوري على الحلبة دون الاقتراب كثيرا من منافسه المعروف بالضربات القاضية.

وكان الحكم خصم نقطة من بيتر لأنه ضرب منافسه أثناء تفريقهما. كما أنذره أيضا لتوجيهه ضربات سفلية غير قانونية في الجولات الخامسة والسادسة والسابعة.

وهذا هو الفوز الثاني لفيوري، منذ هزيمته أمام أمام منافسه على اللقب العالمي، كوبرات بوليف، في أكتوبر/ تشرين الأول.