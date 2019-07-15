احتفالات الجزائريين بوصول منتخبهم إلى نهائي كأس أمم إفريقيا

  • 15 يوليو/ تموز 2019

صور لاحتفالات الجزائريين بوصول منتخب بلادهم إلى نهائي كأس أمم إفريقيا بعد فوزه على نظيره النيجيري.

  • الجزائر EPA

    الترقب والقلق باديان على وجه هذا المشجع في الجزائر العاصمة. قاد النجم رياض محرز منتخب بلاده إلى التأهل بعد أن سجل هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت الإضافي في المباراة التي أقيمت في القاهرة.

  • الجزائر Reuters

    الاحتفالات تعم العاصمة الجزائرية. سبق للمنتخب الجزائري أن واجه النيجيريين في 19 مناسبة تاريخياً وكان التكافؤ هو عنوان المواجهات بينهما حيث فاز الجزائريون في 8 لقاءات مقابل 7 مرات للمنافس، وتعادل المنتخبان في 4 مباريات.

  • الجزائر Reuters

    مشجعو المنتخب الجزائري يحتفلون بالفوز في شوارع العاصمة. وكان المنتخب الجزائري تأهل إلى نهائي كأس أمم إفريقيا وسيواجه يوم الجمعة المقبل منتخب السنغال وذلك في أول مباراة نهائية لهذه البطولة يصلها الجزائريون منذ 29 سنة.

  • الجزائر AFP

    فرحة عارمة في الجزائر العاصمة بفوز فريقهم. وكانت تشكيلة المنتخب الجزائري: رايس مبولحي، رامي بن سباعيني، جمال بن العمري، عيسى ماندي، مهدي زفان، عدلان قديورة، إسماعيل بن ناصر، سفيان فيغولي، يوسف بلايلي، رياض محرز، بغداد بونجاح.

  • الجزائر AFP

    احتفال عند قوس النصر في العاصمة الفرنسية باريس بفوز المنتخب الجزائري على المنتخب النيجيري في المباراة نصف النهائية لبطولة كأس أمم إفريقيا بكرة القدم المقامة في القاهرة. وقد سجل رياض محرز هدف الفوز للمنتخب الجزائري في الوقت الاضافي لتنتهي المباراة لصالح الجزائر 2-1

  • الجزائر EPA

    عمت الاحتفالات بفوز المنتخب الجزائري على نظيره النيجيري شوارع الجزائر العاصمة. تقدم المنتخب الجزائري في بداية المباراة بهدف سجله لاعب نيجيري في مرمى فريقه، قبل أن يتمكن أوديون إيغالو من تعديل النتيجة من ركلة جزاء.

  • الجزائر EPA

    جزائريون يتابعون مجريات مباراة منتخبهم في الجزائر العاصمة. من المقرر أن تلتقي الجزائر في 19 من الشهر الحالي في المباراة النهائية مع السنغال التي أخرجت المنتخب التونسي من البطولة.

  • الجزائر AFP

    أنصار المنتخب الجزائري يتابعون مباراة منتخبهم أمام نظيره النيجيري، في مدينة ليون الفرنسية. في الدقيقة 73 من عمر المباراة، احتسب الحكم ضربة جزاء لنيجيريا بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو نفذها أوديون إيغالو مسجلًا التعادل.

  • الجزائر AFP

    احتفالات الجزائريين عند قوس النصر في العاصمة الفرنسية باريس بعد فوز منتخبهم على نظيره النيجيري في المباراة نصف النهائية لبطولة كأس أمم إفريقيا. يلتقي المنتخب النيجيري نظيره التونسي يوم الأربعاء المقبل في لقاء تحديد صاحب المركز الثالث.

  • الجزائر AFP

    جزائريون يحتفلون في مرسيليا في فرنسا بفوز منتخبهم على نظيره النيجيري. هذه هي المرة الثالثة التي يخوض فيها المنتخب الجزائري نهائي البطولة، حيث كانت المرة الأولى في 1980 في نيجيريا وخسر 3-0 أمام أصحاب الأرض وفاز في المرة الثانية على المنتخب النيجيري 1-0 وذلك في نهائي 1990 في الجزائر.

  • الجزائر AFP

    جزائريون يحتفلون في مدينة ليون الفرنسية بفوز منتخب بلادهم على نيجيريا في المباراة شبه النهائية لبطولة كأس أمم إفريقيا

  • الجزائر AFP

    عبرت الجالية الجزائرية الكبيرة في فرنسا عن فرحها بفوز المنتخب الجزائري. جزائريون وجزائريات يحتفلون في باريس

  • الجزائر AFP

    جزائريات يحتفلن بتأهل منتخب بلادهن إلى نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا في جادة الشانزاليزيه في باريس

  • الجزائر AFP

    جزائريون يحتفلون بفوز منتخب بلادهم على نيجيريا في جادة الشانزاليزيه في باريس

  • الجزائر EPA

    عمت الاحتفالات شوارع وحارات العاصمة الجزائرية

  • الجزائر AFP

    الجمهور الجزائري يحتفل بفوز منتخب بلاده على نيجيريا 2-1 في المباراة شبه النهائية لدورة كأس الأمم الإفريقية المقامة في القاهرة

  • الجزائر EPA

    عمت الاحتفالات بفوز المنتخب الجزائري العاصمة واستمرت حتى ساعة متأخرة من اللييل.

  • الجزائر EPA

    جزائريون يحتفلون في الجزائر العاصمة بفوز منتخب بلادهم على نظيره النيجيري ووصوله إلى نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا.

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