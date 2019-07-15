احتفالات الجزائريين بوصول منتخبهم إلى نهائي كأس أمم إفريقيا

جزائريون يحتفلون في مرسيليا في فرنسا بفوز منتخبهم على نظيره النيجيري. هذه هي المرة الثالثة التي يخوض فيها المنتخب الجزائري نهائي البطولة، حيث كانت المرة الأولى في 1980 في نيجيريا وخسر 3-0 أمام أصحاب الأرض وفاز في المرة الثانية على المنتخب النيجيري 1-0 وذلك في نهائي 1990 في الجزائر.