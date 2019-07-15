احتفالات الجزائريين بوصول منتخبهم إلى نهائي كأس أمم إفريقيا
صور لاحتفالات الجزائريين بوصول منتخب بلادهم إلى نهائي كأس أمم إفريقيا بعد فوزه على نظيره النيجيري.
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EPA
الترقب والقلق باديان على وجه هذا المشجع في الجزائر العاصمة. قاد النجم رياض محرز منتخب بلاده إلى التأهل بعد أن سجل هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت الإضافي في المباراة التي أقيمت في القاهرة.
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Reuters
الاحتفالات تعم العاصمة الجزائرية. سبق للمنتخب الجزائري أن واجه النيجيريين في 19 مناسبة تاريخياً وكان التكافؤ هو عنوان المواجهات بينهما حيث فاز الجزائريون في 8 لقاءات مقابل 7 مرات للمنافس، وتعادل المنتخبان في 4 مباريات.
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Reuters
مشجعو المنتخب الجزائري يحتفلون بالفوز في شوارع العاصمة. وكان المنتخب الجزائري تأهل إلى نهائي كأس أمم إفريقيا وسيواجه يوم الجمعة المقبل منتخب السنغال وذلك في أول مباراة نهائية لهذه البطولة يصلها الجزائريون منذ 29 سنة.
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AFP
فرحة عارمة في الجزائر العاصمة بفوز فريقهم. وكانت تشكيلة المنتخب الجزائري: رايس مبولحي، رامي بن سباعيني، جمال بن العمري، عيسى ماندي، مهدي زفان، عدلان قديورة، إسماعيل بن ناصر، سفيان فيغولي، يوسف بلايلي، رياض محرز، بغداد بونجاح.
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AFP
احتفال عند قوس النصر في العاصمة الفرنسية باريس بفوز المنتخب الجزائري على المنتخب النيجيري في المباراة نصف النهائية لبطولة كأس أمم إفريقيا بكرة القدم المقامة في القاهرة. وقد سجل رياض محرز هدف الفوز للمنتخب الجزائري في الوقت الاضافي لتنتهي المباراة لصالح الجزائر 2-1
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EPA
عمت الاحتفالات بفوز المنتخب الجزائري على نظيره النيجيري شوارع الجزائر العاصمة. تقدم المنتخب الجزائري في بداية المباراة بهدف سجله لاعب نيجيري في مرمى فريقه، قبل أن يتمكن أوديون إيغالو من تعديل النتيجة من ركلة جزاء.
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EPA
جزائريون يتابعون مجريات مباراة منتخبهم في الجزائر العاصمة. من المقرر أن تلتقي الجزائر في 19 من الشهر الحالي في المباراة النهائية مع السنغال التي أخرجت المنتخب التونسي من البطولة.
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AFP
أنصار المنتخب الجزائري يتابعون مباراة منتخبهم أمام نظيره النيجيري، في مدينة ليون الفرنسية. في الدقيقة 73 من عمر المباراة، احتسب الحكم ضربة جزاء لنيجيريا بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو نفذها أوديون إيغالو مسجلًا التعادل.
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AFP
احتفالات الجزائريين عند قوس النصر في العاصمة الفرنسية باريس بعد فوز منتخبهم على نظيره النيجيري في المباراة نصف النهائية لبطولة كأس أمم إفريقيا. يلتقي المنتخب النيجيري نظيره التونسي يوم الأربعاء المقبل في لقاء تحديد صاحب المركز الثالث.
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AFP
جزائريون يحتفلون في مرسيليا في فرنسا بفوز منتخبهم على نظيره النيجيري. هذه هي المرة الثالثة التي يخوض فيها المنتخب الجزائري نهائي البطولة، حيث كانت المرة الأولى في 1980 في نيجيريا وخسر 3-0 أمام أصحاب الأرض وفاز في المرة الثانية على المنتخب النيجيري 1-0 وذلك في نهائي 1990 في الجزائر.
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AFP
جزائريون يحتفلون في مدينة ليون الفرنسية بفوز منتخب بلادهم على نيجيريا في المباراة شبه النهائية لبطولة كأس أمم إفريقيا
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AFP
عبرت الجالية الجزائرية الكبيرة في فرنسا عن فرحها بفوز المنتخب الجزائري. جزائريون وجزائريات يحتفلون في باريس
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AFP
جزائريات يحتفلن بتأهل منتخب بلادهن إلى نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا في جادة الشانزاليزيه في باريس
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AFP
جزائريون يحتفلون بفوز منتخب بلادهم على نيجيريا في جادة الشانزاليزيه في باريس
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EPA
عمت الاحتفالات شوارع وحارات العاصمة الجزائرية
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AFP
الجمهور الجزائري يحتفل بفوز منتخب بلاده على نيجيريا 2-1 في المباراة شبه النهائية لدورة كأس الأمم الإفريقية المقامة في القاهرة
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EPA
عمت الاحتفالات بفوز المنتخب الجزائري العاصمة واستمرت حتى ساعة متأخرة من اللييل.
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EPA
جزائريون يحتفلون في الجزائر العاصمة بفوز منتخب بلادهم على نظيره النيجيري ووصوله إلى نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا.
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