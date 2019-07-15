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قاد لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، رياض محرز، منتخب بلاده الجزائر لنهائي بطولة أمم أفريقيا 2019 المقامة في مصر.

وفاز محاربوا الصحراء على نسور نيجيريا بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت مساء الأحد في استاد القاهرة.

ومن ضربة حرة في توقيت قاتل (في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع)، أوصل محرز، 28 عاما، منتخب بلاده إلى الدور النهائي للمرة الأولى منذ 29 عاما، والثالثة في تاريخ الجزائر في هذه البطولة.

وسبق أن وصل المنتخب الجزائري إلى نهائي كأس أفريقيا عامي 1980 و1990؛ خسر في الأولى أمام نظيره النيجري بثلاثية نظيفة، بينما فاز على نفس الفريق في المرة الثانية بهدف واحد مقابل لا شيء، محرزا لقب البطولة الوحيد في تاريخه.

وحصل محرز على جائزة أفضل لاعب في مبارة أمس أمام نيجيريا، للمرة الثانية بعد مباراة غينيا في دور الستة عشر التي سجل فيها هدفه الأول في البطولة.

وتحت قيادة المدرب الوطني جمال بلماضي، وبتشكيلة أساسية واحتياطية عالية الكفاءة، حقق "محاربو الصحراء" ستة انتصارات مستحقة في ست مباريات بأداء حاز على إعجاب النقاد الرياضيين.

ويرى المراقبون أن الفرصة سانحة أمام منتخب الجزائر للتتويج باللقب الأفريقي للمرة الثانية، لا سيما في ظل ما بدا عليه دفاع السنغال من ضعف أمام المنتخب التونسي.

ويضم منتخب السنغال اللاعب ساديو ماني، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، والذي أسهم هو الآخر بدور كبير في صعود فريقه للنهائي.

وقاد محرز الذي تبلغ قيمته السوقية 68.41 مليون دولار ناديه الإنجليزي مانشستر سيتي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2019.

وفي موسم 2015 - 2016، أسهم محرز في فوز نادي ليستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحصل محرز على جائزة بي بي سي لأفضل لاعب أفريقي لسنة 2016. كما حصل على جائزة أفضل لاعب في انجلترا في نفس العام.

وشارك محرز مع منتخب بلاده في كأس العالم في 2014.