مصدر الصورة Getty Images Image caption هتف الجماهير باسم أبو تريكة في عدة مباريات في بطولة كأس الأمم الأفريقية في الدقيقة 22

زار المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي، المعلق بقنوات بي إن سبورتس الرياضية، منزل عائلة نجم منتخب مصر والأهلي السابق محمد أبو تريكة في ضواحي القاهرة، ونشر صور زيارته على موقع تويتر، والتي لاقت ترحيب البعض وانتقادات البعض الآخر.

ونشر دراجي على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورا له مع والدة أبو تريكة، وبعض أفراد أسرته، قائلا: "أحلى جلسة وأحلى غداء بلدي مع أحلى عائلة في قرية ناهيا نواحي القاهرة، وسط العائلة المحترمة لعزيزي وأخي محمد أبوتريكة".

وأضاف: "شكرا جزيلا على الحفاوة والمودة وعلى دعوات والدة الكابتن أبو تريكة بالفوز للمنتخب الجزائري".

وقد وصل منتخب الجزائر إلى الدور النهائي في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام حاليا في مصر، وسوف يلتقي منتخب السنغال في نهائي البطولة يوم الجمعة 19 يوليو/تموز الجاري.

ويحظى نجم الكرة المصري السابق أبو تريكة بشعبية واسعة في العالم العربي، وقد هتف مشجعو منتخب الجزائر باسمه في عدة مباريات في بطولة كأس الأمم الأفريقية الحالية.

مصدر الصورة TWITTER Image caption المعلق الرياضي الشهير حفيظ دراجي الذي يحظى بشعبية واسعة في العالم العربي أثناء زيارته لوالدة أبو تريكة في مصر

ورد اللاعب المصري السابق على تغريدة دراجي قائلا: "نتشرف بك يا كابتن حفيظ ونوّرت بيت الحاج محمد أبوتريكة الله يرحمه، ودائما الحاجة الوالدة والعائلة في الموعد".

وقد رأى بعض المستخدمين على مواقع التواصل أن الزيارة سلوك إيجابي وممارسة طيبة تقوي الشعور بالوحدة العربية، بينما انتقد آخرون الزيارة بسبب الاتهامات التي توجهها الحكومة المصرية لأبو تريكة.

وقال المستخدم طارق الكاشف ردا على تغريدة دراجي: "اخترت صح يا استاذنا... عرفت توصل لقلوب المصريين وتتربع كمان عن طريق حبيب القلوب #الماجيكو وعائلته". والماجيكو هو اللقب الذي يطلقه جمهور الكرة المصرية على أبو تريكة.

مصدر الصورة TWITTER Image caption لاقت زيارة حفيظ دراجي لمنزل عائلة أبو تريكة في مصر ترحيبا من محبي اللاعب المصري

واعتبر المستخدم ناصر الناصري هذه الزياة تجسيدا للوحدة العربية، وعلق عليها في تغريدة على موقع تويتر قائلا: "نموذج للوحدة العربية، ولا عزاء للمرضى".

لكن المستخدم بو مجدي كان له رأي مختلف في تعليقه على الزيارة على موقع تويتر، وسلط الضوء على الاتهامات التي توجهها الحكومة المصرية لنجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة، قائلا: "بدال ما كنت بتصرف فلوسك اللي جمعتها من المصريين علي دعم جماعتك اللي قتلت بيها المصريين...كنت صرفتها علي بيت والدك ووالدتك،،على الأقل يعيشوا في منزل يليق بهم...زي محمد صلاح ما عمل في قريته كلها وليس بيت أهله فقط!!! هنا يظهر معدن المصري الأصيل...مفيش فايدة...والعرق دساس...يا كابتن"!!

وتتهم السلطات في مصر أبو تريكة بدعم جماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها الحكومة جماعة إرهابية. ويقيم أبو تريكة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة، ويظهر من وقت لآخر للتعليق على مباريات كرة القدم على قنوات بي إن سبورتس الرياضية القطرية.

ولم يتمكن أبو تريكة من القدوم إلى مصر لتشييع جنازة والده الذي توفي في فبراير/شباط 2017، وسط جدل حول إمكانية إلقاء القبض عليه لدى وصوله، بسبب الاتهامات التي توجهها له الحكومة بدعم الإرهاب، وإدراجه على قوائم الترقب والوصول في المطارات المصرية، وهي اتهامات ينفيها اللاعب جملة وتفصيلا.

وقال المستخدم أحمد السودا: "الشعب المصري لا ينسى أعداء الوطن مهما صرفتوا ونشرتوا ولمعتوا فى أبو تريكة فهو مجرد لاعب كرة كبير سابق وارهابي الان، ويدعم أعداء مصر والمصريين، ومها طال الوقت نحن فى انتظار القبض عليه ومحاكمته".

وعلق حساب آخر يحمل اسم نيفرتاري في تغريدة على موقع تويتر منتقدا تلك الزيارة.

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"أبو تريكة في كأس الأمم الأفريقية"

رددت جماهير الكرة اسم أبو تريكة في أكثر من مباراة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تنظمها مصر حاليا.

وفي المباراة السابقة لمنتخب الجزائر أمام نيجيريا في الدور قبل النهائي يوم 14 يوليو/تموز الجاري، هتف الجمهور الجزائري باسم اللاعب المصري، وذلك في الدقيقة 22 من المباراة، وهو رقم القميص الذي كان يرتديه أبو تريكة قبل اعتزال اللعب.

وقد رددت الجماهير اسمه أيضا في الدقيقة 22 في مباراة افتتاح كأس الأمم الأفريقية، والتي انتهت بفوز منتخب "الفراعنة" على زيمبابوي بهدف دون رد، والتي حضرها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وقد أثارت تلك الهتافات انتقادات في بعض الصحف والمواقع المحلية، وكذلك بعض القنوات الفضائية في مصر.