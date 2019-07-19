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أعلنت السلطات المصرية بالتنسيق مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم توفير دخول مجاني للمشجعين الجزائرين الموجودين في مصر للمباراة التي يواجه فيها منتخب بلادهم نظيره السنغالي في نهائي كأس أمم أفريقيا التي تنظمها مصر.

وشهد ميدان التحرير وسط القاهرة ليل الخميس تجمّع مئات الجزائريين للتعبير عن مؤازرة منتخب بلادهم في مباراة النهائي التي ستقام في استاد القاهرة مساء اليوم الجمعة.

وكان رئيس الدولة الجزائرية عبد القادر بن صالح قد وصل أمس الخميس إلى القاهرة، حيث استقبله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك لحضور المباراة النهائية لمنتخب الجزائر.

وتجري استعدادات أمنية مكثفة في محيط استاد القاهرة لتأمين مباراة النهائي وحفل الختام.

"جسر جوي"

وكانت السلطات الجزائرية خصصت 28 طائرة مدنية وعسكرية لنقل 4800 مشجع جزائري إلى القاهرة عبر جسر جوي بداية من ليل الخميس إلى الجمعة، وفقا لبيان لمجلس الوزراء الجزائري نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وناشد المدرب الجزائري جمال بلماضي، في مؤتمر صحفي، المشجعين الجزائريين بضبط النفس عقب انتهاء المباراة، وبعدم الخروج عن النص وباحترام الدولة المضيفة.

وعلى حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي: "يرجى من أنصار الخضر في القاهرة الالتزام بقواعد التشجيع وترديد الهتافات الرياضية دون غيرها من الشعارات السياسية احتراما لخصوصيات البلد المضيف".

وكان مشجعو منتخب الجزائر قد هتفوا باسم نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق أبو تريكة، بالإضافة إلى الهتاف أحيانا باسم فلسطين، في عدد من مباريات الجزائر في البطولة الحالية.

وكان دراجي قد نشر على حسابه الرسمي على موقع تويتر منذ أيام صورا لزيارته لمنزل عائلة اللاعب المصري السابق محمد أبو تريكة في مصر، والتقط صورا مع والدة اللاعب المصري وطلب منها الدعاء للمنتخب الجزائري للفوز بالبطولة.

"جاهزون 200 في المئة"

وقال بلماضي إن "كتيبته" جاهزة بدنيا ونفسيا بنسبة 200 في المئة، لمواجهة المنتخب السنغالي.

وأشار المدرب الجزائري إلى أن الإحصاءات الحالية تقف في صالح السنغال؛ المصنفة الأولى على القارة السمراء، لكنه يأمل في تحقيق الفوز بالبطولة.

وكان الفريقان قد تقابلا في دور المجموعات في بداية البطولة الحالية، وكان الفوز من نصيب المنتخب الجزائري بهدف مقابل لا شيء.

تاريخ المواجهات

كان المنتخبان قد التقيا من قبل في عشر مباريات في تاريخ المواجهات بينهما، فازت الجزائر في خمس منها، مقابل ثلاثة انتصارات للسنغال، بينما انتهت مواجهتان بالتعادل.

ولم يتعرض منتخب الجزائر لأي خسارة في آخر خمس مباريات أمام السنغال، حيث فاز في أربع مواجهات وتعادل في واحدة.

وفي بطولة كأس الأمم الأفريقية تحديدا، التقى المنتخبان ثلاث مرات، حققت الجزائر الفوز فيها جميعا.

وكانت المرة الأخيرة التي تُوِّج فيها المنتخب الجزائري باللقب عام 1990.