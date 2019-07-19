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فاز منتخب الجزائر الوطني لكرة القدم بكأس الأمم الأفريقية بعد التغلب على منتخب السنغال في المباراة النهائية من نسخة 2019 من البطولة الأفريقية.

وفاز منتخب الجزائر على نظيره السنغالي بهدف مقابل لا شيء أحرزه بغداد بو نجاح، والذي يُعد من أسرع أهداف المباريات النهائية في تاريخ البطولة الأفريقية.

وانتهى الشوط الأول من نهائي كأس الأمم الافريقية 2019 بتقدم المنتخب الجزائري بهدف مقابل لا شيء للمنتخب السنغالي.

وكان الاستحواذ على الكرة على مدار الشوط الأول من نصيب السنغال، إذ سجلت نسب الاستحواذ 62 في المئة للسنغال مقابل 38 في المئة للجزائر.

مصدر الصورة Reuters Image caption لاعبو المنتخب الجزائري يحملون مدربهم احتفالا بالفوز

وفي العشر دقائق الأخيرة من شوط المباراة الأول، كانت السيطرة كاملة لفريق السنغال الذي أضاع عددا من الفرص، أبرزها من تسديدات مباشرة على المرمى الجزائري.

وأحرز المنتخب الوطني الجزائري هدفه المبكر في الدقيقة الثانية من المباراة.

وانضم الهداف الجزائري بغداد بونجاح ليكون إلى اللاعبين الذين سجلوا أسرع الأهداف في نهائي كأس الأمم الأفريقية كاللاعب المصري محمد دياب العطار في مرمى إثيوبيا في نهائي 1957 النيجيري باتريك أوديغبامي في مرمى الجزائر في نهائي نسخة 1980.

وألغى حكم المباراة قرارا أوليا باحتساب ضربة جزاء بعد التأكد من أن لمسة يد من قبل أحد لاعبي منتخب الجزائر، في الدقيقة 61 من زمن المباراة، لم تكن متعمدة، وذلك بعد استخدام تقنية التحكيم بالفيديو (VAR).