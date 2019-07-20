كانت مشاركة اللاعب رياض محرز، نجم منتخب الجزائر ومانشستر سيتي الإنجليزي، مميزة في هذه البطولة، إذ تمكن فريقه من التأهل للمباراة النهائية عن طريق هدف احرزه في دور نصف النهائي في مرمى نيجيريا. في الصورة اللاعب رياض محرز يحمل كأس البطولة وسط لاعبي فريق بلاده