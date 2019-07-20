كأس الأمم الأفريقية: احتفالات الجزائريين بالفوز بالبطولة
صور لاحتفالات الجزائريين بالفوز بكأس الأمم الأفريقية بعد التغلب على منتخب السنغال في المباراة النهائية على ملعب القاهرة الدولي من نسخة 2019 من البطولة.
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Reuters
كانت مشاركة اللاعب رياض محرز، نجم منتخب الجزائر ومانشستر سيتي الإنجليزي، مميزة في هذه البطولة، إذ تمكن فريقه من التأهل للمباراة النهائية عن طريق هدف احرزه في دور نصف النهائي في مرمى نيجيريا. في الصورة اللاعب رياض محرز يحمل كأس البطولة وسط لاعبي فريق بلاده
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AFP
احتفل هؤلاء المشجعون في العاصمة المصرية بفوز منتخبهم الوطني بالهتافات وإطلاق الألعاب النارية.
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Reuters
حمل لاعبو المنتخب الجزائري مدربهم جمال بلماضي، على الأعناق احتفالا بالفوز.
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AFP
احتفل مشجعو منتخب الجزائر، أمام قوس النصر في جادة الشانزلزيه في باريس.
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AFP
رسمت هذه الفتاة الجزائرية رسم علم بلادها على وجهها، ابتهاجا بالفوز.
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اللاعب الجزائري، سفيان فيغولي، احتفل بالتقاط صورة ذاتية (سيلفي) على أرض الملعب عقب الفوز.
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Getty Images
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رياض محرز، نجم منتخب الجزائر ومانشستر سيتي الإنجليزي، يحيي الجماهير بعد المباراة في ستاد القاهرة.
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مشجعو الجزائر يحتفلون بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث أقيمت البطولة.
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Reuters
استعاد المنتخب الجزائري بعد هذا الفوز لقب بطل كأس الأمم الأفريقية بعد 29 عاما من حصوله عليه.
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Getty Images
سادت بعد إعلان الفوز أجواء احتفالية في عدد من المدن الكبرى في الجزائر وفي فرنسا، لاسيما العاصمة باريس ومدينة مارسيليا. الصورة في مدينة ستراسبورغ
معرض الصور
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