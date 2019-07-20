كأس الأمم الأفريقية: احتفالات الجزائريين بالفوز بالبطولة

  • 20 يوليو/ تموز 2019

صور لاحتفالات الجزائريين بالفوز بكأس الأمم الأفريقية بعد التغلب على منتخب السنغال في المباراة النهائية على ملعب القاهرة الدولي من نسخة 2019 من البطولة.

  • اللاعب رياض محرز يحمل كأس البطولة، وسط فريق الجزائر المحتفي بفوزه للمرة الثانية بكأس الأمم الأفريقية. Reuters

    كانت مشاركة اللاعب رياض محرز، نجم منتخب الجزائر ومانشستر سيتي الإنجليزي، مميزة في هذه البطولة، إذ تمكن فريقه من التأهل للمباراة النهائية عن طريق هدف احرزه في دور نصف النهائي في مرمى نيجيريا. في الصورة اللاعب رياض محرز يحمل كأس البطولة وسط لاعبي فريق بلاده

  • احتفل هؤلاء المشجعون في العاصمة المصرية بفوز منتخبهم الوطني بالهتافات وإطلاق الألعاب النارية. AFP

    احتفل هؤلاء المشجعون في العاصمة المصرية بفوز منتخبهم الوطني بالهتافات وإطلاق الألعاب النارية.

  • لاعبو المنتخب الجزائري Reuters

    حمل لاعبو المنتخب الجزائري مدربهم جمال بلماضي، على الأعناق احتفالا بالفوز.

  • مشجعو منتخب الجزائر AFP

    احتفل مشجعو منتخب الجزائر، أمام قوس النصر في جادة الشانزلزيه في باريس.

  • رسمت هذه الفتاة الجزائرية رسم علم بلادها على وجهها، ابتهاجا بالفوز. AFP

    رسمت هذه الفتاة الجزائرية رسم علم بلادها على وجهها، ابتهاجا بالفوز.

  • سفيان فيغولي Getty Images

    اللاعب الجزائري، سفيان فيغولي، احتفل بالتقاط صورة ذاتية (سيلفي) على أرض الملعب عقب الفوز.

  • مشجعون من غزة Getty Images

    تابع مشجعون من قطاع غزة مباراة الجزائر بشغف، عبر شاشة عملاقة

  • رياض محرز يحيي الجماهير Getty Images

    رياض محرز، نجم منتخب الجزائر ومانشستر سيتي الإنجليزي، يحيي الجماهير بعد المباراة في ستاد القاهرة.

  • مشجعو الجزائر Getty Images

    مشجعو الجزائر يحتفلون بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث أقيمت البطولة.

  • سجد لاعبو المنتخب الجزائري شكرا لله بعد الفوز Reuters

    استعاد المنتخب الجزائري بعد هذا الفوز لقب بطل كأس الأمم الأفريقية بعد 29 عاما من حصوله عليه.

  • بعض مشجعي الجزائر احتفلوا بتوشح العلم الوطني للبلاد، في شوارع مدينة ستراسبورغ الفرنسية. Getty Images

    سادت بعد إعلان الفوز أجواء احتفالية في عدد من المدن الكبرى في الجزائر وفي فرنسا، لاسيما العاصمة باريس ومدينة مارسيليا. الصورة في مدينة ستراسبورغ

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