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وقع لاعب كرة القدم المصري الدولي محمود حسن تريزيجيه لنادي أستون فيلا الإنجليزي لتكون الصفقة التاسعة التي يبرمها النادي الإنجليزي في إطار الانتقالات الصيفية.

وينتقل اللاعب المصري، الذي شارك في أربع مباريات مع المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أُقيمت في مصر هذا الصيف، إلى أستون فيلا من نادي قاسم باشا التركي، مقابل 8.75 مليون جنيه إسترليني.

وبدأ اللاعب مشواره الكروي مع النادي الأهلي المصري قبل الانتقال إلى أندرلخت البلجيكي في 2015 ثم إلى قاسم باشا في الدوري التركي بعدها بعامين.

وقال دين سميث، المدير الفني لأستون فيلا: "أتطلع إلى العمل مع تريزيجيه".

وأضاف: "لقد شاهدته عدة مرات. إنه لاعب يجيد القيام بمهام الهجوم والدفاع، وهذا هو ما كنا نبحث عنه، لاعب مباشر يسبب متاعب للخصم أمام مرماه".

وينضم تريزيجيه بعد إبرام هذه الصفقة إلى مواطنه أحمد المحمدي الذي يلعب في صفوف أستون فيلا.

وبإتمام هذه الصفقة، يصل إجمالي إنفاق أستون فيلا على ضم اللاعبين في موسم الانتقالات الصيفية الحالي 100 مليون إسترليني، لكن الفريق لا يزال يسعى إلى إتمام صفقة ضم اللاعب دوغلاس لويز من مانشستر سيتي.

ومنذ أن صعد النادي الإنجليزي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في مايو/أيار الماضي، ضم أستون فيلا اللاعب إذري قونسة، 21 سنة، من نادي برنتفورد مقابل 12 مليون إسترليني. كما ضم بيورن إنغلس، 24 سنة، من نادي ريمس مقابل تسعة ملايين إسترليني، وتايرون منغز، 26 سنة، من نادي بورنموث مقابل 20 مليون إسترليني، وكرتيني هوز من نادي وولفز مقابل ثلاثة ملايين إسترليني، ومات تارغت من ساوثهامبتون مقابل 15 مليون إسترليني.

وتعاقد أستون فيلا أيضا مع المهاجم البرازيلي ويسلي من نادي بروغ البلجيكي مقابل 22 مليون إسترليني، علاوة على ثمانية ملايين إسترليني أنفقها النادي للتعاقد مع أنور الغازي من نادي ليل الفرنسي، كما ضم النادي اللاعب جوتا من نادي برمنغهام في إطار صفقة إعارة متبادلة بين الناديين الإنجليزيين.

ويبدأ أستون فيلا مشاركته في الدوري الإنجليزي الممتاز بمباراة أمام توتنهام في العاشر من أغسطس/ آب المقبل.