العثور على جثة في فيلا يملكها لاعب الأرسنال محمد النني في مصر

مصدر الصورة Reuters Image caption محمد النني عرف بالحادث هاتفيا من والده

عثر على جثة رجل في منزل يملكه محمد النني، لاعب خط الوسط في نادي أرسنال الإنجليزي، بمدينة المحلة الكبرى في مصر.

واكتشف الجثة والد محمد، ناصر النني، حينما ذهب إلى الفيلا الواقعة على بعد حوالي 100 كيلومتر شمال العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت الشرطة، التي أبلغت بالحادثة، إن الرجل المتوفى كان يحاول سرقة كابلات كهربائية من الفيلا.

وأوضحت مصادر أن الشرطة تحفظت على الجثة، ونقلتها إلى المشرحة.

وكانت الشرطة قد أرسلت فريقا جنائيا إلى مكان الحادثة، بعد إبلاغها، للتأكد من هوية صاحب الجثة، واستجواب الجيران والشهود.

ويعتقد أنه مات بعد أن صعقته الكهرباء خلال محاولة السرقة.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن علامات صعق كهربائي ظهرت على الجثة، التي عثر عليها بعد خمسة أيام من الوفاة.

ولا تزال الفيلا قيد الإنشاء ولا يسكنها أحد، وقد سلمتها أسرة النني إلى هيئة خيرية لتستخدمها كمكتب لها.

وأبلغ ناصر النني ابنه محمد بالحادث بالهاتف، بعد أن عاد اللاعب إلى الأرسنال عقب مشاركته في مباريات دولية في مصر خلال كأس الأمم الإفريقية.