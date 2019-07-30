مصدر الصورة Getty Images Image caption نفى نيمار مزاعم اغتصابه فتاة في باريس في شهر مايو/أيار الماضي.

أعلنت الشرطة البرازيلية غلق تحقيقاتها في مزاعم الاغتصاب المنسوبة إلى نجم باريس سان جيرمان ومنتخب البرازيل نيمار، وأنها لن توجه له أية اتهامات "لعدم كفاية الأدلة".

وخرجت القضية إلى العلن بعد فيديو مدته 7 دقائق، نشره نيمار، في الثاني من يونيو/ حزيران الماضي على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي عبر الصور إنستاغرام، الذي تعرف من خلاله لأول مرة على ناجيلا ترينداد. وفي الفيديو كشف النجم الشهير أنه يواجه اتهامات بالاغتصاب.

وظهرت ناجيلا ترينداد على قناة "إس بي تي برازيل" التي أجرت معها لقاء اتهمت فيه نيمار "بالاعتداء عليها واغتصابها"، وهو اللقاء الذي بُث قبل ساعة من بداية مباراة ودية شارك فيها اللاعب في إطار الاستعدادات لكأس أمريكا اللاتينية "كوبا أميركا".

وقالت المدعية، التي رفعت دعوى قضائية تتهم فيها اللاعب البرازيلي باغتصابها في مايو/ أيار الماضي، إن الحادث "وقع في فندق في باريس وكان اعتداءً مقرونا باغتصاب".

وبعد إعلان الشرطة غلق التحقيقات، قال المدعي العام في ساو باولو إن القضية عُلقت "لعدم كفاية الأدلة".

مصدر الصورة Reuters Image caption ناجيلا ترينداد، التي اتهمت نيمار باغتصابها ويحملها محاميها بعد الإدلاء بشهادتها في قسم الشرطة، تخفي وجهها عن الكاميرات.

وترسل الشرطة قرارها إلى النيابة العامة الثلاثاء ليكون أمامها 15 يوما لتقييم القضية قبل اتخاذ قاضي التحقيقات القرار النهائي بوقف إجراءات الدعوى.

ونفى نيمار مزاعم اغتصاب ترينداد، مؤكدا أنه :ضحية محاولة ابتزاز".

ورفض متحدث باسم نيمار التعليق على قرار شرطة ساو باولو التي من المقرر أن تعقد مؤتمرا صحفيا الثلاثاء لإعلان النتائج التي توصلت إليها.

وألقت هذه القضية، التي احتلت عناوين الأخبار لعدة أشهر في فرنسا، بظلال سلبية على استعدادات منتخب البرازيل لخوض بطولة كأس أمريكا اللاتينية (كوبا أميركا). ورغم ذلك، فازت البرازيل، الدولة المضيفة للبطولة، باللقب دون مشاركة نيمار بسبب تعرضه للإصابة في مباراة ودية قبل مباراة افتتاح كوبا أميركا.

ورغم خطورة القضية، لا تزال استطلاعات الرأي تشير إلى أن أغلب البرازيليين يعتقدون أن نيمار بريء.