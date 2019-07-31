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يطالب مشجعون لكرة القدم في كوريا الجنوبية بتعويض عن عدم مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراة ودية خاضها فريقه الإيطالي يوفنتوس أمام نجوم الدوري الكوري الجنوبي.

ونصّ تعاقدٌ أُبرم وقت الإعلان عن المبارة على أن يشارك النجم باللعب مدة 45 دقيقة، لكن ما حدث بحسب المنظمين هو أن رونالدو ظل طوال المباراة على مقعد البدلاء.

ومما أثار غضب الجماهير أن النجم البرتغالي لم يُبدِ أية إشارة استعدادا للمشاركة في المباراة، فبدأوا في ترديد اسم منافسه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ودفع الغضب بعض هؤلاء إلى اللجوء لشركة محاماة في العاصمة سول لإقامة دعوى قضائية، مطالبين بتعويض قيمته 59 دولارا عن كل تذكرة، فضلا عن عمولة الحصول على التذكرة، بالإضافة إلى تعويض عن "الألم النفسي" قيمته 847 دولارا.

وقال محام من الشركة لوكالة رويترز للأنباء: "في حالات كتلك عادة ما يستعيد مقيمو الدعوى ثمن التذاكر، لكن هذه الواقعة شهدت استغلالا لمشجعي رونالدو عبر دعاية مضللة".

وأضاف المحامي: "وفيما يتعلق بالشق النفسي، أود أن أقول إن بعضهم مهووس باللاعب، ومن ثم فإن الأمر مؤلم بشدة لهؤلاء كونهم يحبون رونالدو ويرغبون في حمايته، لكنهم لا يستطيعون، في مثل ذلك الموقف".

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وقال المحامي: "حتى الآن جاءنا اثنان من المدعين أقاما دعوى ضد الشركة، لكنني تلقيت اليوم الكثير من الاتصالات وأتوقع أن يصل العدد إلى 60 ألفا آخرين".

أما المديرة التنفيذية للوكالة الكورية التي تولت تنظيم المباراة، فاستا، فقد انفجرت باكية أمام وسائل الإعلام الكورية الجنوبية مؤكدة أن التعاقد نصّ على مشاركة النجم البرتغالي مدة 45 دقيقة.

وقالت روبين تشانغ إنها لم تعرف أن رونالدو لن يشارك إلا بعد مرور 10 دقائق من بداية الشوط الثاني من المباراة.

"وعندما ذهبتُ أتحدث إلى بافل نيدفيد، نائب رئيس نادي يوفنتوس، فكان كل ما أجابني به هو 'أنا أيضا أتمنى لو يلعب رونالدو، لكنه لا يرغب في ذلك. آسف، ليس في وسعي أن أفعل شيئا'. وتركني في غاية الإحباط".

وقالت الهيئة المنظمة لدوري المحترفين لكرة القدم في كوريا الجنوبية إنها أرسلت خطاب احتجاج إلى الأبطال الإيطاليين لانتهاك التعاقد.

وعبّر كثير من المشجعين عن غضبهم من رونالدو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب مشجعٌ، حضر المباراة، على انستغرام قائلا: "لقد خان جمهورا قوامه 60 ألفا واستهان بنا ... منذ الآن لن أكون من مشجعي رونالدو".