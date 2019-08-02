سعودي من بين المشاركين في بطولة كأس العالم لكرة القدم الإلكترونية "فيفا"

مصدر الصورة Getty Images Image caption مسعد الدوسري "مسدوسري" يحتفل بالكأس بعد فوز في نهائي كأس العالم لكرة القدم الالكترونية 2018 في قاعة "أو 2 أرينا" في لندن

تحتضن العاصمة البريطانية لندن، آخر الاسبوع الجاري، بطولة العالم للعبة كأس العالم لكرة القدم الإلكترونية "فيفا".

وسيتنافس أفضل 32 لاعباً في لعبة الفيفا 19 في العالم، في قاعة "أو 2 أرينا"، على لقب بطل العالم والجائزة الأولى البالغة 250 ألف دولار.

ومنذ إطلاق لعبة "فيفا 19" في سبتمبر/أيلول الماضي، يتنافس اللاعبين للحصول على بطولة كأس العالم الإلكترونية "إي ورلد"، ويشاركون في عدد من المسابقات على مدار العام لكسب نقاط في البطولة.

ودعت اللجنة المنظمة للبطولة أولئك الذين حصلوا على أكبر عدد من النقاط في نهاية الموسم العادي للتنافس في كأس العالم الإلكترونية، التي تضم أكبر مجموعة من الجوائز للتنافس على لقب بطل العالم.

وكان عالم الرياضات الإلكترونية ركز، في نهاية الأسبوع الماضي، على كأس العالم لـ "لعبة فورت نايت" الذي تبلغ تكلفته 30 مليون دولار في نيويورك.

كيف تُجرى البطولة؟

قُسّم اللاعبون الـ 32 إلى أربع مجموعات في منصتين. المنصة الاولى يتنافس فيها 16 لاعبا على جهاز "إكس بوكس" في مجموعتين "أ" و "ب"، بينما يتنافس الـ 16 لاعبا الأخرين في المنصة الثانية على جهاز "بلاي ستيشن 4" في امجموعتين "ج" و "د".

سيتأهل أفضل أربعة لاعبين من كل مجموعة إلى دور الـ 16، والذي يجري بخروج المغلوب، وخلال هذه المباريات سيتنافس لاعبي كل منصة مع بعضهم البعض.

في النهاية، سيتأهل لا عب واحد من كل منصة، وسيتنافسان في النهائي الكبير عبر كلا النظامين على اللقب. وسيتوج الفائز في هذه المباراة بطلاً للعالم ويحصل على جائزة مقدارها 250 ألف دولار.

من هم أصحاب الحظ الأفضل؟

مسعد الدوسري "مسدوسري"

يقول ريتشارد باكلي، أحد معلقي هذه البطولة، إن "مسدوسري يمكن أن يصنع تاريخ الفيفا في نهاية هذا الأسبوع كأول لاعب على الإطلاق يفوز ببطولة العالم المتعاقبة".

ويضيف "ليس هذا فحسب، بل سيضمن اسم المملكة العربية السعودية في البطولة، باعتبارها الدولة الأكثر نجاحا في تاريخ الفيفا للرياضات الإلكترونية".

ويردف "إتقانه التام للعبة والوعي التكتيكي الذي يتمتع به، يجعله صاحب حظ أفضل للفوز بالكأس. لقد فاز هذا الموسم بكأسي "إف يو تي"، إضافة إلى فوزه بلقب الدوري السعودي الممتاز، وهذا يعزز ويرسخ مكانته في أن يكون أفضل لاعب فيفا في نهائي البطولة مساء الأحد".

دونوفان هانت "تكز"

يقول براندون سميث، الذي سيعلق أيضاً على مبارايات كأس العالم الإلكتروني، "يمكن أن يصبح تيكز ثالث بطل في كأس العالم في إنجلترا هذا الأسبوع وأحد أصغر الفائزين سنا".

ويضيف أن "تكز، مشجع ليفربول والبالغ من العمر 18 عاما، واحدٌ من أكبر النجوم البارزين هذا العام في كأس الفيفا التنافسي، كما أنه تمكن من الفوز بجوائز بأكثر من 250 ألف دولار خلال انتصارات متعددة في بطولات في جميع أنحاء العالم.

ويردف "اشتهر تكز بلقب أفضل لاعب فيفا هذا العام. وقد أطلق عليه الكثيرون لقب "غوت أوف فيفا"، وسيشارك في البطولة المقامة في لندن كأفضل لاعب في العالم. ويقول كثيرون إنه حان الوقت ليصبح بطلاً للعالم ".

لماذا هذه البطولة؟

يلعب الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم ألعاب الكمبيوتر التي تحاكي كرة القدم، وحتى تكون قادرا على أن تطلق على نفسك لقب الأفضل في العالم فإن هذا قدر عظيم، ومبلغ 250 ألف دولار ليس بالأمر السيئ.

وسيحصل الفائز بالمركز الثاني على 100 ألف دولار، كما أن مجموع جوائز البطولة هو نصف مليون دولار.