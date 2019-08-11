مصدر الصورة Reuters Image caption استبعد أوزيل وكولاسيناك من أول مباراة لأرسنال في الدوري الانجليزي هذا الموسم "لأسباب أمنية"

قالت الشرطة البريطانية إنها وجهت اتهامات لرجلين بارتكاب جريمة تتعلق بالنظام العام ضد اللاعب الألماني مسعود أوزيل، المحترف في صفوف أرسنال الإنجليزي.

وألقت الشرطة القبض على فرحات إركان وسلمان إكينشي، يوم الخميس، خارج منزل أوزيل، الواقع شمالي العاصمة لندن.

ولم يكن أوزيل، التركي الأصل، وزميله في الفريق سياد كولاسيناك، البوسني الأصل، ضمن تشكيلة أرسنال في أول مباراة بالدوري هذا الموسم، والتي أقيمت في نيوكاسل بسبب "مخاوف أمنية إضافية كانت تهددهما".

وتعرض اللاعبان لمحاولة اختطاف أثناء وجودهما شمالي لندن، الشهر الماضي.

ووفقا للتقارير، تم اعتقال الرجلين بعد مشادة مع موظفي الأمن خارج منزل أوزيل.

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وأوضحت الشرطة أنه "تم توجيه الاتهام إلى رجلين بموجب المادة 4 أ من قانون النظام العام، عقب حادثة وقعت في كامدن يوم الخميس، 8 أغسطس/آب".

ومن المقرر أن يمثل إركان و إكينشي، وكلاهما يبلغ 27 عاما، أمام المحكمة في 6 سبتمبر/أيلول المقبل.

وقالت الشرطة إنها تتعامل مع جريمة الإخلال بالنظام العام ومحاولة اختطاف اللاعبين في سيارة كقضيتين منفصلتين.

واستبعد أرسنال لاعب خط الوسط أوزيل، 30 عاما، والمدافع كولاسيناك، 26 عاما، من مباراة ودية ضد ليون الفرنسي بعد محاولة اختطافهما في يوليو/ تموز.

وكان أوزيل يقود سيارته بصحبة كولاسيناك حينما هاجمهما شخصان ملثمان، كانا يقودان دراجتين ناريتين، ويحملان أسلحة بيضاء.

وانتشر مقطع مصور يوثق الهجوم على اللاعبين انتشاراواسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، التي أثنى روادها على شجاعة كولاسيناك.

و يظهر المقطع كولاسينياك بلا سلاح وهو يتصدى للمهاجمين، قبل أن يستقل السيارة، سالما بصحبة أوزيل.

بعد الهجوم، نشر كولاسيناك صورة له وأوزيل على وسائل التواصل الاجتماعي وعلق: "أعتقد أننا بخير".

وقال نادي أرسنال يوم الجمعة إن اللاعبين استبعدا من تشكيلة الفريق في مباراة الأحد، بسبب الحوادث الأمنية التي مازالت الشرطة تحقق فيها.

وقال النادي "سلامة لاعبينا وعائلاتهم هي دائما أولوية قصوى وقد اتخذنا هذا القرار بعد مناقشة مع اللاعبين وممثليهم".