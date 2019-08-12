مصدر الصورة European Photopress Agency Image caption مانشستر سيتي فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي

قال جوزيه مورينيو، المدرب السابق لنوادي ريال مدريد وتشيلسي ومانشستر يونايتد وبورتو وانتر ميلان، إن مانشستر سيتي "بلغ من القوة والجبروت بحيث أصبح بإمكانه الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز اعتمادا على خطه الثاني فقط".

وكان مورينيو يجيب على سؤال طرح عليه من قبل قناة سكاي سبورت الأحد عن الفريق المرشح للفوز ببطولة الدوري في الموسم الجديد.

وقال مورينيو "التسلسل في الفوز بالدوري كما يلي، مانشستر سيتي ثم توتنهام ثم ليفربول ثم فريق مانشستر سيتي الثاني الاحتياطي".

وأضاف "عندما نظرت إلى دكة الاحتياط يوم أمس، واللاعبين الجالسين عليها، وجدت أن...حتى اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة (ضد ويستهام) يمكنهم المنافسة على اللقب".

كما أقر مورينيو بأنه لا يعتقد أنه كان في مقدور يونايتد الفوز ببطولة الدوري في الموسم الماضي قبل إقالته في كانون الأول / ديسمبر 2019.

وكان الناديان المانشستريان، سيتي ويونايتد، قد حققا فوزين كبيرين في انطلاقة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الأسبوع.

فقد دحر سيتي نادي ويستهام اللندني في عقر داره بخمسة أهداف للا شيئ، بينما تفوق يونايتد، الذي كان يلعب على أرضه أولد ترافورد، على تشيلسي اللندني بأربعة أهداف نظيفة دون أن يتمكن اللندنيون من هز شباكه.

وسجل أهداف سيتي في المباراة التي جرت السبت كل من غابرييل جيسوس (في الدقيقة 25) ورحيم ستيرلينغ (في الدقائق 51 و75 و92) وسيرجيو أغويرو (من ضربة جزاء معادة في الدقيقة 86).

وافتتح التسجيل ليونايتد اللاعب ماركوس راشفورد في الدقيقة 18 من المباراة. وضيع تشيلسي عدة فرص للتسجيل في الشوط الأول، ولكن الحظ لم يكن في صالحه. وفي الدقيقة 65 تمكن لاعب يونايتد أنتوني مارسيل من تسجيل هدف فريقه الثاني، تلاه راشفورد في الدقيقة 67. وفي الدقيقة 81، سجل لاعب يونايتد الناشئ دانيل جيمس هدف فريقه الرابع والأخير.

وكان نادي ليفربول قد فاز يوم الجمعة الماضي، في أولى مباريات دوري 2019-2020، على نادي نوريتش الصاعد حديثا إلى الدوري الممتاز بأربعة أهداف لهدف واحد.

وسجل أهداف ليفربول كل من غرانت هنتلي (لاعب نوريتش بطريق الخطأ) ومحمد صلاح (في الدقيقة 19) وفيرجيل فان دايك (في الدقيقة 28) وتيمو بوكي (في الدقيقة 64).

كما فاز نادي توتنهام على الصاعد الجديد أستون فيلا بثلاثة أهداف لهدف واحد في المباراة التي جمعت بين الفريقين يوم السبت على أرض الأول في لندن. وسجل مهاجم توتنهام هاري كين اثنين من أهداف فريقه الثلاثة، بينم سجل هدف فيلا اللاعب جون مكغين. أما هدف توتنهام الثالث، فسجله لاعبه الجديد تانغوي إندومبيليه.

وفي المباريات الأخرى التي جرت السبت، تعادل بورنموث مع شفيلد يونايتد بهدف واحد، وفاز برنلي على ساوثامبتون 3-1، وتعادل كريستال بالاس مع افرتون بدون أهداف، وفاز برايتون على واتفورد 3-0.

أما في المباريات التي جرت يوم الأحد، فقد فاز أرسنال على نيوكاسل بهدف واحد للا شيء، سجله اللاعب بيير امريك اوبامينغ في الدقيقة 58 من المباراة. وتعادل ناديا ليستر وولفرهامبتون سلبيا دون أهداف، عدا مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي طبعا.