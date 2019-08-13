"نزال الكثبان" في السعودية "قد يغير وجه الملاكمة إلى الأبد"

مصدر الصورة PA Media Image caption خسر جوشوا اللقب لرويز في حزيران / يونيو الماضي

قال المروج لنزال الملاكمة على بطولة العالم للوزن الثقيل بين الملاكمين أنتوني جوشوا وأندي رويز، والمقرر اجراؤه في بلدة الدرعية السعودية القريبة من العاصمة الرياض قد يغير وجه رياضة الملاكمة إلى الأبد.

ستيف بونس - محلل متخصص بالملاكمة - بي بي سي لن يشعر أندي رويز، بطل العالم للملاكمة في الوزن الثقيل، بالراحة عندما يواجه متحديه، حامل اللقب السابق أنتوني جوشوا، في السعودية عوضا عن مواجهته في المكسيك أو الولايات المتحدة أو حتى بريطانيا.

وسيجري النزال، وهو الأهم الذي تستضيفه السعودية بعد النزال الذي جمع بين البريطاني أمير خان والأسترالي بيلي ديب في تموز / يوليو الماضي، في السابع من كانون الأول / ديسمبر المقبل.

وسيحاول جوشوا من خلال هذا النزال، الذي أطلق عليه اسم "نزال الكثبان"، استعادة ألقاب الاتحاد الدولي للملاكمة وجمعية الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية للوزن الثقيل، وهي الألقاب التي انتزعها منه رويز في النزال الذي جمع بين الإثنين في حلبة ماديسون سكوير غاردنز في نيويورك في حزيران / يونيو الماضي.

وكانت منظمة العفو الدولية قد انتقدت قرار اختيار السعودية لاستضافة النزال، نظرا لسجل المملكة في مجال حقوق الانسان ضلوع حكومتها المزعوم في اغتيال الصحفي جمال خاشقجي ومشاركتها في الحرب الدائرة في اليمن.

ولكن إيدي هيرنز، المروج للنزال، دافع عن قرار اختيار مكان استضافة النزال، مشيرا إلى أن السعودية قد استضافت بالفعل عددا من المسابقات الرياضية المهمة.

وقال هيرنز في مؤتمر صحفي الإثنين في لندن لتأكيد مكان النزال "هناك الكثير من اللغط حول مكان استضافة النزال، ولكننا كنا نريد التوجه إلى بلد يؤمن برياضة الملاكمة، وبلد يمتلك الرؤية الضرورية".

ومضى للقول "علينا أن نفهم أنه هناك عالما خارج كارديف وماديسون سكوير غاردن. من شأن هذا النزال أن يغير وجه الملاكمة إلى الأبد. قد ترون تغيرا كبيرا في ديناميكيات هذه الرياضة".

ومضى المروّج للقول "لقد حان زمن التغيير هناك (في السعودية)، وهم يحاولون إجراء هذا التغيير من خلال الرياضة".

مصدر الصورة PA Media

وأضاف "يعتقد بعضهم أنك لا تتمكن من زيارة السعودية، أو أن النساء لن يسمح لهن بحضور النزالات. بالعكس، النسوة والرجال مرحب بهم. ما عليك إلا ان تبتاع تذكرة، وستحصل على تأشيرة دخول تلقائيا. ولا تبعد السعودية (عن بريطانيا) إلا بست ساعات بالطائرة".

وقال "نتفهم بعض الانتقادات، ولكننا نتفهم أيضا أن هناك الكثير من المنظمات الرياضية قد سبقتنا في هذا المنوال، وهي منظمات أكبر منا".

"انظروا إلى الفورمولا واحد وإلى بطولة الغولف الأوروبية وكأس السوبر الإيطالي واتحاد المصارعة العالمي. سيمثل النزال لحظة رمزية بالنسبة لرياضة الملاكمة".

يذكر أن اختيار السعودية جاء بناء على طلب رويز، الذي لم يرغب في اقامة النزال في بريطانيا موطن جوشوا.

وقال هيرنز "سيدخل هذا النزال التاريخ باعتباره واحدا من أعظم النزالات، وهو لا يقل عظمة عن النزالات التي خاضها محمد علي كلاي في مانيلا وكينشاسا".

"فهذا نزال سيحاول من خلاله جوشوا استعادة اللقب العالمي. يجب أن يفوز جوشوا، وسيكون العالم بأسره شاهدا على ذلك".