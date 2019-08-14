مصدر الصورة AFP/Getty Images Image caption ليفربول فاز بأول بطولة في الموسم الجديد بعد خسارة الدرع الخيرية امام مان سيتي

توج ليفربول الإنجليزي بكأس السوبر الأوروبي، بعد تغلبه على مواطنه تشيلسي بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بهدفين لكل فريق، على ملعب "فودافون أرينا" في مدينة اسطنبول التركية.

وفاز ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، برابع كأس سوبر أوروبي في تاريخه، وأصبح أول فريق إنجليزي يفوز بالسوبر منذ عام 2005، بينما توقف رصيد تشيلسي عند بطولة سوبر واحدة.

وافتتح تشيلسي، بطل الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) التسجيل في الدقيقة 36، عن طريق لاعبه الفرنسي أوليفييه جيرو، قبل أن يتعادل ليفربول عن طريق ساديو ماني بداية الشوط الثاني، لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الإضافي الأول أحرز السنغالي ماني هدفه الثاني ليتقدم ليفربول بهدفين في الدقيقة 95، وسريعا أدرك تشيلسي التعادل في الدقيقة 101، من ركلة جزاء أجرزها الإيطالي جورجينيو.

لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وينجح ليفربول في حسم اللقب بإحراز خمس ركلات، في حين أحرز تشيلسي أربع ركلات فقط.

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تشيلسي بطل الدوري الأوروبي برباعية في شباك أرسنال

وكانت هذه المرة الأولى في التاريخ، التي يجمع فيها كأس السوبر الأوروبي ناديين إنجليزيين في النهائي، والمرة الثامنة التي تشهد فيها البطولة مواجهة بين فريقين من بلد واحد.

أول ظهور للعنصر النسائي في تحكيم نهائي أوروبي

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وشهدت المباراة أول ظهور للعنصر النسائي في تحكيم نهائي أوروبي، وكانت الفرنسية ستيفاني فرابارت أول سيدة تدير مباراة في تاريخ منافسات البطولات الأوروبية الكبرى للرجال.

واعتادت فرابارت (35 عاما) على صناعة التاريخ؛ ففي أبريل/ نيسان، كانت أول امرأة تحكم مباراة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي للرجال بين فريقي أميان وستراسبورغ.

واختيرت فرابارت ضمن قائمة حكام دوري الدرجة الأولى الفرنسي لموسم 2019-2020. كما أنها أدارات نهائي كأس العالم للسيدات بين هولندا والولايات المتحدة..

وكان ليفربول المحترف في صفوفه النجم المصري محمد صلاح، قد فاز بدوري أبطال أبطال أوروبا الموسم الماضي، بعد التغلب في النهائي على مواطنه أيضا توتنهام.