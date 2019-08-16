البرازيلي فيليبي كوتينيو في طريقه إلى بايرن ميونيخ

مصدر الصورة Getty Images Image caption اتفق على انتقال فيليبي كوتينيو إلى بارين ميونيخ على سبيل الإعارة

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم عن "اتفاق مبدئي" لإعارة لاعب الوسط المهاجم فيليبي كوتينيو إلى بايرن ميونيخ الألماني.

ولم يشارك اللاعب البرازيلي، 27 سنة، مع برشلونة في المباراة الأولى من هذا الموسم من الدوري الإسباني أمام أتليتكو بلباو.

وقال غويليرمو آمور، مدير العلاقات في برشلونة، قبل هذه المباراة: "يمكننا التأكيد على أنه تم الاتفاق من حيث المبدأ على إعارة كوتينيو إلى بايرن".

وأضاف: "يتبقى فقط وضع اللمسات النهائية على الصفقة".

وانضم كوتينيو إلى برشلونة من ليفربول الإنجليزي مقابل 142 مليون جنيه إسترليني في يناير/ كانون الثاني 2018.

ورغم تسجيله 21 هدفا في 76 مباراة، يبدو أن اللاعب كان دون توقعات برشلونة، وهو ما جعله محاصرا بتقارير عن انتقاله إلى عدد من الأندية هذا الصيف.

ورجحت تقارير أخرى أن كوتينيو كان جزءا من صفقة لاستعادة برشلونة النجم البرازيلي نيمار بعد انتقاله إلى باريس سان جيرمان.

ونُسب إلى النادي الإسباني إبداء استعداده لدفع مئة مليون يورو إضافة إلى انتقال كوتينيو إلى باريس سان جيرمان مقابل استعادة نيمار.

وتراجع نادي توتنهام الإنجليزي في وقت سابق عن التفكير في ضم كوتينيو على سبيل الإعارة وسط تقارير أشارت إلى إمكانية انتقاله إلى أرسنال أو عودته إلى ليفربول.