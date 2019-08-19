منتخب مصر لكرة اليد للناشئين أول فريق يفوز بكأس العالم من خارج أوروبا

مصدر الصورة Getty Images

توّج منتخب مصر لكرة اليد للناشئين بطلا للعالم في إنجاز تاريخي، بفوزه على نظيره الألماني في المونديال الذي أقيم في مقدونيا.

وانتهت المباراة النهائية بنتيجة 32- 28، وكان المنتخب المصري تحت قيادة المدرب مجدي أبو المجد قد تأهل للمباراة النهائية بعد تغلبه على منتخب البرتغال، ومن قبله منتخبي سلوفينيا وأيسلندا.

تجدر الإشارة إلى أن منتخب مصر يعتبر أول فريق في القارة السمراء، ومن خارج أوروبا الذي يتوج بالبطولة.

واستحوذ لاعبو منتخب الفراعنة على نصيب الأسد من جوائز البطولة؛ بالفوز بجائزة أفضل لاعب، وجائزة هداف البطولة وجائزة أفضل ظهير أيسر وأفضل حارس مرمى.