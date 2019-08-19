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عبر اللاعب المصري لكرة القدم محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، عن عدم رضاه عن أداء الاتحاد المصري لكرة القدم خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك خلال لقاء تليفزيوني أجرته معه شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية باللغة الإنجليزية.

وتحدث صلاح عن عدم توفير الأمن للاعبين في الفندق الذي كان يقيم فيه فريق المنتخب المصري خلال تنظيم البطولة.

ووصف صلاح وصول الجماهير إلى الفندق بأنه كان "غير طبيعي"، وأضاف: "كنت أجد عندما أخرج من غرفتي نحو 200 شخص حولي. وقالوا لي (أعضاء الاتحاد المصري للكرة) لماذا تشتكي من ذلك؟"

وقال: "أنا أشتكي لأنني إنسان، وأريد أن أكون مع اللاعبين، أريد أن أجلس وأستمتع بحياتي. نحن فريق، ونحب بعضنا بعضا".

وقال مجدي عبد الغني، العضو السابق في الاتحاد المصري لكرة القدم، في اتصال هاتفي أجرته معه بي بي سي، إنه لم يسمع بشكوى من محمد صلاح.

وقال عبد الغني لبي بي سي :"مبدئيا لم أسمع على الإطلاق بشكوى محمد صلاح، كما لم يتقدم أي لاعب في المنتخب بشكوى، وهذه الانتقادات غير صحيحة وكلام عام".

وأضاف عبد الغني: "وجود رئيس لبعثة الفريق كان سيمنع أي خطأ يحدث، ربما تحدث مع مدير الكرة، وهو على اتصال دائم بالاتحاد".

أزمة عمرو وردة

كما أوضح صلاح، ردا على سؤال خلال مقابلته مع شبكة سي إن إن يتعلق بما إذا كان تدخل لحل أزمة التحرش الجنسي التي أثيرت ضد اللاعب عمرو وردة، بأنه لم يتدخل لإعادة وردة إلى صفوف المنتخب خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية، كما قال البعض، مضيفا: "أنا لست قائد الفريق، ولست المدير الفني، ولست المدرب، أنا فقط لاعب".

مصدر الصورة Getty Images Image caption جاء قرار استبعاد وردة (يمين الصورة) من صفوف منتخب مصر بعد جدل حول مزاعم بالتحرش نُسبت إليه

وكان المنتخب المصري قد خرج من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم من دور الـ 16 بعد خسارته أمام جنوب أفريقيا بهدف دون مقابل على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وقدم رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة استقالته، كما أقيل الجهاز الفني للمنتخب بالكامل في أعقاب الخروج من البطولة.

وبدأت أزمة سابقة بين اللاعب المصري واتحاد الكرة السابق قبل انطلاق كأس العالم 2018 بمشاركة منتخب مصر، عندما نشر وكيل أعمال اللاعب، رامي عباس، تغريدة على موقع تويتر أكد فيها أن هناك مشكلة كبيرة تواجه اللاعب مع الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب استخدام الاتحاد صورة صلاح مع شركة اتصالات منافسة للشركة التي تمتلك الحقوق التسويقية للاعب.

ونشر الاتحاد المصري صورة لصلاح على الطائرة المخصصة لنقل منتخب مصر لكأس العالم بروسيا، بجوار شعار شركة اتصالات منافسة للشركة التي تمتلك حقوق تسويق اللاعب ووقعت عقد رعاية معه، والتي طلبت إزالة صورة صلاح من على الطائرة، وعدم استخدام أي صور للاعب في حملات إعلانية في المستقبل بدون الحصول على موافقة اللاعب وممثليه.