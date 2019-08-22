وفاة جونيور أجوجو مهاجم غانا ونجم الزمالك السابق عن عمر يناهز 40 عاما

مصدر الصورة Getty Images Image caption لعب أجوجو في صفوف 15 ناديا طوال مشوار رياضي امتد 15 عاما

توفي جونيور أجوجو، مهاجم منتخب غانا ونادي "الزمالك" المصري، و"نوتنغهام فوريست" و "بريستول روفرز" السابق، عن عمر ناهز 40 عاما.

ولعب أجوجو، الذي بدأ مسيرته مع نادي "شيفيلد وينزداي"، 27 مباراة مع منتخب بلاده، وسجل خلالها 12 هدفا.

وأنهى أجوجو مشواره مع نادي "هيبرنيان" في عام 2012 بعد أن شملت حياته الرياضية محطات كان من بينها الولايات المتحدة وقبرص ومصر.

كان أجوجو قد تعرض لسكتة دماغية في عام 2015 وعانى من صعوبة في الكلام، وقال خلال فيلم وثائقي لقناة بي بي سي الرابعة عام 2017 إنه يشعر بالقلق على لغته.

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ونعت أندية سابقة، لعب أجوجو في صفوفها، اللاعب الغاني على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب نادي "نوتنغهام فوريست" تغريدة على موقع تويتر قال فيها : "أرقد في سلام يا جونيور، لقد حزن نادي نوتنغهام لسماع نبأ وفاة مهاجمه السابق جونيور أجوجو".

وأضاف النادي: "تعازينا جميعا في النادي لأسرة أجوجو والأصدقاء في هذا الوقت الحزين".

كما نعى نادي الزمالك على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك لاعبه السابق.

وكتب نادي "بريستول روفرز" تغريدة مواساة قال فيها: "أرقد في سلام يا أجوجو، أسطورة النادي سجل 41 هدفا في 126 مباراة. تعازينا لأسرته والأصدقاء في هذا الوقت".

ونشر نادي شيفيلد وينزداي نعيا للاعبه السابق على موقع تويتر، قال فيه إن النادي يعبر عن حزنه بعد علمه بوفاة اللاعب السابق جونيور أجوجو.