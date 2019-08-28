مصدر الصورة Getty Images Image caption نيمار يريد العودة إلى برشلونة بدلا من الانتقال إلى ريال مدريد أو يوفنتوس

بدأ نادي برشلونة الأسباني مفاوضات مع باريس سان جيرمان الفرنسي، لاستعادة لاعبه البرازيلي نيمار، مقابل 170 مليون يورو.

والتقى وفد من النادي الكتالوني مسؤولي النادي الفرنسي في باريس يوم الثلاثاء، لمناقشة تفاصيل صفقة محتملة يعود بمقتضاها نيمار إلى الدوري الأسباني.

وأكد مسؤولو الناديين على أن المحادثات كانت "إيجابية" لكن هناك الكثير من العمل يجب القيام به"، بحسب بي بي سي راديو 5 لايف.

وضم سان جيرمان المهاجم البرازيلي، 27 عاما، في صفقة قياسية عام 2017، حصل بمقتضاها برشلونة على حوالي 222 مليون يورو.

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لكن برشلونة يعرض حاليا 170 مليون يورو فقط لإعادة نيمار إلى صفوفه، يدفعها بعد أن يقضي اللاعب عاما على سبيل الإعارة في برشلونة.

وقد تصل قيمة الإعارة 35 مليون يورو، ويعمل مسؤولو برشلونة على تخفيض قيمة الإعارة عن طريق تقديم لاعبين إلى النادي الفرنسي لتقليل القيمة المالية.

ونقلت الصحافة في كتالونيا في تسريبات من النادي أن نيمار يريد العودة إلى برشلونة ويدفع باتجاه إبرام الصفقة.

ولم يضغط نيمار على باريس سان جيرمان، ولكنه يفضل العودة إلى كامب نو بدلا من الانتقال إلى ريال مدريد الأسباني أو يوفنتوس الإيطالي.

وعقب الاجتماع، صرح خافيير بورداس، عضو مجلس إدارة برشلونة للصحفيين بأن الصفقة "اقتربت" لكن المفاوضات مستمرة.