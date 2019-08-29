مصدر الصورة Reuters Image caption فان دايك فاز بلقب أفضل لاعب في أوروبا

فاز مدافع ليفربول فيرجيل فان دايك بلقب أفضل لاعب في أوروبا متفوقا على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

كما حصل اللاعب الهولندي على لقب أفضل مدافع في أوروبا.

ولم يسبق أن فاز مدافع بلقب أفضل لاعب في أوروبا من قبل، لذلك يمثل تتويج فان ديك باللقب إنجازا كبيرا.

وشارك المدافع الهولندي مع ليفربول في 59 مباراة الموسم الماضي برصيد أهداف بلغ تسعة أهداف، علاوة على صناعة أربعة أهداف. وهو أيضا صاحب أطول وقت لعب مقارنة بزملائه إذ لعب 4465 دقيقة.

كما نجح اللاعب في الاستحواذ على الكرة من المنافسين أثناء اللعب في حوالي 70 في المئة المواجهات الثنائية، سواء في على الأرض أو في الالتحامات في الهواء.