مصدر الصورة European Photopress Agency Image caption الاتحاد الدولي لكرة القدم قال إن الشعار "مستلهم من الشال الصوفيّ التقليدي".

أزيح الستار عن الشعار الرسمي لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها دولة قطر في عام 2022.

وبحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فإن الشعار "مستلهم من الشال الصوفيّ التقليدي".

وأوضح أن "العقدة الشريطية المتكاملة تشير إلى الرقم ثمانية، وهو عدد الملاعب التي ستقام عليها مباريات المونديال.

وكان العرض القطري لاستضافة المونديال قد تفوق في عام 2010 على عروض كل من الولايات المتحدة، وأستراليا، وكوريا الجنوبية، واليابان.

وشابت اتهاماتٌ بالفساد عرض قطر لاستضافة المونديال، لكن هذه الاتهامات سقطت بعد تحقيق أجرته الفيفا استغرق عامين.