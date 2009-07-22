جيرارد نجم ليفربول يقر بلكم شخص في حانة

Image caption كن جيرارد يحتفل بفوز فريقه على نيوكاسل

أقر لاعب نادي لفربول الانجليزي لكرة القدم ستيفن جيرارد بتسديد ثلاث لكمات لشخص تعارك معه في احدى الحانات.

وجاء اعتراف جيرارد، كابتن الفريق، خلال استجواب في محكمة بلفربول بعدما اظهرت صور لاحدى كاميرات الحراسة بالحانة اللاعب وهو يلكم خصمه.

وقال لاعب وسط الميدان انه كان ثملا ساعة الحادث، لكنه اضاف ان الشخص الآخر هو الذي بدأ العراك بتصرفات عدوانية.

وتابع جيرارد انه لكم خصمه دفاعا عن النفس، وان لكمة واحدة فقط هي التي بلغت مرماها.

وقال اللاعب ان مديرة الحانة اعطته الاذن لاختيار ما يريده من موسيقى على جهاز الستيريو، لكن المشتكي، واسمه ماركوس ماكغي، منعه من ذلك، ومن ثم نشبت المواجهة بينهما.

وأكد جيرارد انه كان يعتقد ان ماكغي كان سيهاجمه لانه وقف في طريقه بطريقة عدوانية، مما دفعه الى تسديد ثلاث لكمات الى وجهه، "لكن واحدة فقط اصابته."

ووقع الحادث بينما كان اللاعب مع اصدقائه في احدى حانات ساوثبورت القريبة من ليفربول للاحتفال بفوز فريقه على نيوكاسل يونايتد بخمسة اهداف لواحد.