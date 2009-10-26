الاعلان عن تشكيل منتخب الجزائر لمواجهة نظيره المصري

Image caption الجزائر تتصدر المجموعة الثالثة بفارق ثلاث نقاط عن مصر

كشف مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم تشكيلة فريقه التي ستواجه المننتخب المصري في الجولة السادسة الاخيرة من منافسات المجموعة الثالثة ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة الى نهائيات المونديال وامم افريقيا والتي ستعقد في 2010 في جنوب افريقيا وانغولا على التوالي. المباراة ستستضيفها القاهرة في الرابع عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وتتصدر الجزائر المجموعة برصيد 13 نقطة متقدمة بفارق 3 نقاط على مصر وقد تأهلت مرتين من قبل الى نهائيات المونديال عامي 1982 و1986.

وفي حال الفوز على مصر او التعادل معها او حتى الخسارة بفارق هدف واحد، ستتمكن من الجزائر من التأهل للمرة الثالثة.

ومن ابرز اللاعبين الذين تشملهم القائمة مجيد بوقرة، وكريم زياني، ورفيق الصايفي، وعنتر يحيى، وكريم مطمور.