بيكهام يعود إلى ميلان في يناير القادم

Image caption يسعى للحفاظ على مكانه في منتخب انجلترا

توصل نادي لوس أنجليس جالاكسي الأمريكي لكرة القدم إلى اتفاق مع ميلان الإيطالي لإعارة النجم الانجليزي ديفيد بيكهام إلى النادي الإيطالي مجددا اعتبارا من يناير/كانون الثاني المقبل.

وبذلك يكون بيكهام(34 عاما) قد حقق مراده بالعودة إلى صفوف ميلان ليضمن مكانه في صفوف منتخب انجلترا الذي سيشارك في كأس العالم لكرة القدم في جنوب أفريقيا الصيف المقبل.

وقال بيكهام "أردت منح نفسي أفضل فرصة للتواجد في تشكيلة كأس العلم واللعب في ميلان سيساعدني في ذلك".

وكان المدرب الإيطالي فابيو كابيللو قد أعاد بيكهام إلى صفوف المنتخب الانجليزي في مرحلة التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم.

واعتبر مراقبون أن تواجد النجم الانجليزي في صفوف ميلان الموسم الماضي على سبيل الإعارة ساعده كثيرا في ذلك.

ويقول الخبراء أيضا أن بيكهام بحاجة للاستمرار في اللعب ضمن صفوف ناد كبير على غرار ميلان كي يظل في ذهن كابيللو عند وضع تشيكلة الفريق المسافر إلى جنوب أفريقيا. وترددت أنباء أن كابيللو نصح بالفعل بيكهام بضرورة العودة إلى الملاعب الأوروبية.

وكان النجم الانجليزي قد انضم في فترة الانتقالات الشتوية إلى ميلان في يناير/ كانون الثاني الماضي على سبيل الإعارة لمدة ثلاثة أشهر، وتم تجديد الاتفاق ليستمر بيكهام مع النادي الإيطالي حتى نهاية الموسم الماضي.

وانتقل بيكهام قد انتقل إلى لوس انجليس جالاكسي قبل عامين قادما من ريال مدريد في صفقة خيالية قدرت ب250 مليون دولار لمدة خمس سنوات

وكشف النجم الانجليزي سابقا انه يفضل اللعب مع ميلان مجددا لان الفريق الايطالي يعتبر خياره الاوروبي الاول عندما ينتهي الدوري الأمريكي للمحترفين.

وكان بيكهام دفع الموسم الماضي أموالا من جيبه الخاص من اجل اللعب مع ميلان وقد أكد مؤخرا أنه يفضل اللعب مع الفريق الإيطالي على العودة الى انجلترا.