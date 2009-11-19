القاهرة:استدعاء سفير الجزائر لإبلاغه باستياء مصر

Image caption مصر أقامت جسرا جويا لنقل وإعادة مشجعيها

استدعت الخارجية المصرية السفير الجزائري بالقاهرة لإبلاغه "استياء مصر البالغ" تجاه ما وصفته بـ"اعتداءات قام بها المواطنون الجزائريون على المواطنين المصريين" بعد مباراة منتخبي البلدين الأربعاء في العاصمة السودانية والتي انتهت بفوز الجزائر وتأهلها إلى كأس العالم.

وأكد المتحدث الرسمي للخارجية المصرية حسام زكي في بيان رسمي أنه "سيتم كذلك ابلاغ السفير برسالة قوية حول التواجد المصري في الجزائر, سواء الجالية او المصالح والممتلكات".

وأكد أن طلب مصر" بحماية وتأمين التواجد المصري بكافة مكوناته انما هو مسؤولية الحكومة الجزائرية في المقام الاول والاخير".

وكانت قنوات التلفزيون المصرية الرسمية قد تحدثت عن تعرض المشجعين المصريين لهجمات من مشجعين جزائريين عقب مباراة منتخبي مصر والجزائر أمس التي أسفرت عن فوز الجزائر وتأهلها إلى كأس العالم.جاء ذلك رغم انتشار خمسة عشر الف شرطي في الخرطوم لتأمين المباراة والمشجعين.

ونقلت هذه القنوات إفادات لبعض العائدين إلى القاهرة من الخرطوم اكدوا فيها تعرض حافلاتهم للرشق بالحجارة، ووجه العائدون اللوم إلى السلطات الأمنية السودانية مؤكدين أنهم تعرضوا للهجمات وهم في طريقهم إلى مطار الخرطوم بواسطة مشجعين جزائريين في سيارات نقل خفيفة وبحوزتهم حجارة وأسلحة بيضاء.

وقد اكد وزير الإعلام المصري أنس الفقي صحة هذه الإفادات مشيرا إلى أنها أسفرت عن مجرد إصابات طفيفة.

وقال الفقي إنه تم تنسيق بين السلطات المصرية والسودانية لنقل المشجعين المصريين إلى القاهرة بنحو تسع طائرات إضافية وأكد الفقي أن الرئيس المصري حسني مبارك يتابع الموقف عن كثب.

كما اشتكى مصريون تحدثت إليهم بي بي سي من سوء التنظيم في مطار الخرطوم مما أدى إلى تأخر عودتهم واحتجازهم في المطار، ولكن مراسلنا أكد ان ماحدث هو مجرد تعديلات في جدول الرحلات كنتيجة طبيعية لكثافة الجماهير العائدة إلى القاهرة.

وفي تصريح لبي بي سي قال الفريق محمد الحافظ مدير شرطة الخرطوم إن السلطات السودانية وضعت "خطة أمنية محكمة جدا لتأمين المباراة" وقال إن هذه الخطة "كانت ناجحة جدا ومحل إشادة بالرغم من كبر حجم الجمهور القادم من مصر والجزائر".

وأوضح أن المباراة انتهت بدون أي اضطرابات أمنية في استاد المريخ بأم درمان مضيفا أن تطبيق الخطة استمر في شوارع العاصمة السودانية بعد المباراة لتأمين عودة المشجعين.

وقال محمد الحافظ إن ما حدث أن ثلاث حافلات خرجت عن مسار الحماية الذي كان محددا لها فتعرضت إحداها لحادث بسيط بالرشق بالحجارة.وقال إن شرطة النجدة تحركت على الفور ولم يسفر الحادث عن أي إصابات وأكد أن أن جميع المشجعين المصريين غادروا الخميس الخرطوم.