أنجولا 2010: الكاميرون تسعى لاستعادة اللقب القاري

Image caption الكاميرون تأهلت للمرة السادسة في تاريخها لنهائيات كأس العالم

ستكون مشاركة المنتخب الكاميروني الذي يلقب بالأسود في نهائيات امم أفريقيا بأنجولا مختلفة عن البطولتين الماضيتين في مصر 2006 وغانا 2008.

ففي أنجولا 2010 تشارك الكاميرون وهي إحدى الدول المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم بجنوب افريقيا وستكون البطولة افضل فرصة لتجهيز الأسود للمونديال.

كالعادة جميع عناصر المنتخب الكاميروني من المحترفين خارج بلادهم وقد احتفظ المدرب الفرنسي بول لو جوين بالقوام الأساسي للفريق الذي احتل مركز الوصيف في غانا 2008 و في مقدمتهم صامويل إيتو( 29 عاما) نجم إنتر ميلان الإيطالي وهداف البطولتين الماضيتين.

يذكر أن إيتو احد المرشحين بقوة للفوز بلقب أحسن لاعب افريقي لعام 2009 التي يقدمها الاتحاد الأفريقي وأيضا جائزة البي بي سي وقد كان له دور كبير في تأهل منتخب الكاميرون إلى كأس العالم وقبل ذلك الوصول إلى نهائي البطولة الماضية بعد التعثر في اول مباراة أمام مصر بالهزيمة بأربعة اهداف.

وستكون هذه المشاركة السادسة لإيتو في نهائيات كأس الأمم، أما النجم المخضرم ريجوبير سونج لاعب طرازون سبور التركي فسيشارك للمرة الثامنة في نهائيات افريقيا وهو رقم قياسي للنجم البالغ من العمر 33 عاما.

يذكر أن خطأ من سونج تسبب في خسارة بلاده البطولة الماضية بعد أن استغله المصري محمد زيدان ومرر الكرة إلى محمد أبو تريكة ليحرز هدف الفوز لمصر في نهائي 2008.

وضمن النجوم الذين ضمتهم تشكيلة الكاميرون ألكسندر سونج لاعب أرسنال الانجليزي، وستيفان مبيا (مارسيليا الفرنسي)،و إينواه إيونج (أياكس الهولندي)، وآشلي ويبو(مايوركا الاسباني)، وجين ماكون(ليون الفرنسي) ومعهم الحارس كارلوس كاميني حارس إسبانيول.

وللأسود باع طويل في بطولات الأمم الأفريقية حيث أحرزوا الكأس أعوام 1984 و 1988 و 2000 و 2002.

Image caption إيتو فاز بلقب هداف البطولتين الماضيتين

ويسعى نجوم الكاميرون للعودة إلى منصة التتويج القارية ليؤكد هذا الجيل من اللاعبين انهم حافظوا على مكانة بلادهم كإحدى القوى العظمى في كرة القدم بالقارة السمراء.

كان المنتخب الكاميروني قد خرج من ربع نهائي بطولة 2006 بعد ماراثون ضربات ترجيح مع ساحل العاج، وفي البطولة الماضية خسر من مصر في النهائي بهدف محمد أبو تريكة.

وقد تقدمت الكاميرون مؤخرا إلى المركز 11 في تصنيف المنتخبات على مستوى العالم وكان لتاهلها للمرة السادسة في تاريخها إلى المونديال دور كبير في ذلك.

ستتنافس الكاميرون في المجموعة الرابعة مع تونس وزامبيا والجابون، وقد اختار مدرب الكاميرون إقامة معسكر إعداد في العاصمة الكينية نيروبي قبل التوجه إلى انجولا.