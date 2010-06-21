وفاة عملاق كرة السلة السوداني مانوت بول

Image caption كان طول بول مترين وثلاثين سنتمترا

توفي العملاق السوداني مانوت بول الذي لعب في دوري كرة السلة الامريكي للمحترفين NBA السبت عن عمر يناهز 47 عاما في مستشفى في تشارلوتسفيل بولاية فيرجينيا.

وكان بول قد عاد الى الولايات المتحدة الشهر الماضي وادخل الى المستشفى بسبب مشاكل خطيرة في الكلي.

وقال توم بريتشارد المسؤول في مجموعة "سودان سنرايز" التي تساعد على تحقيق المصالحة في السودان والتي كان يعمل فيها بول بعد اعتزاله اللعب: "فقد السودان والعالم بطلا وقدوة لنا كلنا. مانوت، سنفتقدك."

وأمضى مانوت بول الذي كان يبلغ طوله مترين و30 سنتمترا عشرة مواسم في الدوري الأمريكي للمحترفين مع أندية واشنطن وغولدن ستايت وفيلادلفيا وميامي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن جانيس ريكر مديرة العمليات في "سودان سنرايز" قولها ان المنظمة ستواصل جهودها لتحقيق حلم مانوت بول ببناء 41 مدرسة في كافة انحاء السودان.