دوري أبطال أوروبا: أرسنال وتوتنهام يسعيان لتخطي برشلونة وميلان

مصدر الصورة AFP Image caption الفوز بهدف دون مقابل يكفي برشلونة للتأهل إلى ربع النهائي

ستكون مباراتا أرسنال الانجليزي وبرشلونة الاسباني الثلاثاء وتوتنهام الانجليزي وميلان الإيطالي الأربعاء من أهم مواجهات جولة الإياب لدور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

أرسنال يدخل مباراته مع مضيفه برشلونة بمعنويات عالية، فقد نجح الفريق اللندني في تحويل تأخرة بهدف إلى فوز بهدفين لواحد في مباراة الذهاب قبل أسبوعين على ملعب الإمارات.

ويكفي فريق المدرب الفرنسي أرسين فينغر التعادل بأي نتيجة في كامب نو ليطيح ببرشلونة من البطولة التي فاز بها ثلاث مرات في العقدين الأخيرين.

وللتأهل إلى ربع النهائي ليس أمام برشلونة سوى الفوز بهدف دون مقابل أو بفارق أكثر من هدف إذا نجح أرسنال في التسجيل.

يخوض ارسنال مواجهة "كامب نو" بعد اسبوع سيئ محليا فقد خسر أمام برمنغهام في نهائي كأس رابطة الاندية المحترفة وتعادل بدون أهداف مع سندرلاند في الدوري ليعجز عن تقليص الفارق الى نقطة واحدة مع مانشستر يونايتد المتصدر.

ويحوم الشك حول مشاركة الاسباني سيسك فابريغاس قائد أرسنال,ولاعب الوسط الكاميروني الكسندر سونغ اللذين يتعافيان من الإصابة، بينما تأكد غياب المهاجم الهولندي روبن فان برسي والجناح السريع ثيو والكوت بسبب الإصابة

وأقر المدرب فينغر بان فريقه "افتقد الى الرشاقة والقدرة الفنية في نهاية المباريات الاخيرة". وسيحاول فينغر الاستفادة من ايقاف قلب دفاع برشلونة جيرار بيكيه وزميله قائد الفريق كارليس بويول بسبب الاصابة في ركبته.

وعلى الجانب الآخر تعول جماهير برشلونة على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والمهاجيم دافيد فيا لتغطي عقبة أرسنال، ويتوقع ان يلعب في قلب دفاع برشلونة الفرنسي اريك أبيدال والارجنتيني غابرييل ميليتو.

وانضم مدرب برشلونة بيب غوارديولا الى لائحة المصابين في فريقه بعد دخوله المستشفى لمعالجة الام قوية في ظهره دفعت مساعده تيتو فيلانوفا لقيادة الفريق.

وقال فيلانوفا: "انا واثق من ان ارسنال لن يأتي الى هنا للدفاع. أما في ما يخص ليونيل ميسي فسيحتاج للراحة في يوم من الايام لكنه مرتاح الان ويريد دائما أن يلعب".

توتنهام وميلان

وعلى ملعب وايت هارت لين في لندن وستكون مهمة ميلان صعبة لبلوغ ربع النهائي بعد أن انهزم في مباراة الذهاب على أرضه بهدجف أمام توتنتهام.

ويحوم الشك حول مشاركة لاعب وسط ميلان الغاني كيفن برنس بواتنغ لاصابته في كاحله الايمن, بحسب ما أعلن ناديه الاحد اثر اصابته في مباراة يوفنتوس.

على الجانب الآخر تعافى الويلزي غاريث بايل نجم توتنهام من الاصابة بعد تألقه الكبير في الدور الاول وفي الدوري المحلي حيث يحتل توتنهام المركز الخامس حاليا.

ويتوقع ان يشرك مدرب توتنهام هاري ريدناب جناحه السريع بعد عودته الى المنافسة خلال تعادل توتنهام المثير مع ولفرهامبتون 3-3 في الدوري الانجليزي يوم الأحد.

وإذا تأهل ارسنال وتوتنهام الى ربع النهائي فسيكون ذلك بمثابة مفاجأة حقيقية لأن الفريقين لم يتوجا بعد بلقب المسابقة, في حين يملك ميلان سبعة ألقاب في رصيده وبرشلونة ثلاثة.