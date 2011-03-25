الألماني يوب هاينكيس يدرب بايرن ميونيخ الموسم القادم

مصدر الصورة Reuters Image caption يدرب هاينيسك حاليا نادي باير ليفركوزن

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني تعيين يوب هاينكيس مدربا لفريق كرة القدم الأول بالنادي اعتبارا من الموسم القادم خلفا للهولندي لويس فان غال بعد تدهور نتائج الفريق أخيرا.

وتوصلت إدارة النادي إلى اتفاق مع هاينكيس لبدء مهمته اعتبارا من يوليو/تموز المقبل أي بعد انهاية الموسم الكروي الحالي ولمدة عامين.

وقال رئيس البايرن كارل هاينز رومينيغه "نحن سعداء جدا لتوصلنا الى اتفاق مع يوب هاينكيس, وانا واثق من ان هذه التعاون سيكون ناجحا".

ويشرف هاينكيس حاليا على باير ليفركوزن لكنه اكد الاسبوع الماضي بانه سيتركه نهاية الموسم الحالي.

سبق لهاينكيس ان درب بايرن ميونيخ مرتين من 1987 حتى أكتوبر/ تشرين الأول عام 1991 ولفترة وجيزة في نهاية موسم 2008-2009 بعد رحيل المدرب يورغين كلينسمان.

كما أن له تجارب ناجحة خارج ألمانيا فقد درب اندية اتلتيك بلباو وتينيريفي وريال مدريد الاسبانية وقاد الاخير الى لقب بطل مسابقة دوري ابطال اوروبا عام 1998, ثم بنفيكا البرتغالي.

أما أسوأ فتراته في عالم التدريب عندما أقيل من تدريب شالكه في سبتمبر/أيلول العام 2004 ورفض بعدها الاشراف على اي فريق لأسباب صحية.

وكان هاينكيس ضمن صفوف المنتخب الالماني الحائز بطولة امم اوروبا عام 1972 وكأس العالم عام 1974, ولعب 39 مباراة دولية سجل خلالها 14 هدفا.

يشار إلى أن بايرن ميونيخ فقد تقريبا الأمل هذا الموسم في الحفاظ على لقب الدوري الانجليزي الممتاز، فالفريق الغني بنجوم مثل الهولندي أريين روبن والفرنسي فرانك ريبيري يحتل المركز الرابع برصيد 48 نقطة بينما يمتلك المتصدر بروسيا دورتموند 64 نقطة.

وخرج النادي البافاري أيضا من دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا بهزيمة درامية على ملعبه أمام حامل اللقب إنتر ميلان الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل اثنين.

وتصاعدت الانتقادات مؤخرا إلى المدرب فان غال من الجماهير والنقاد الذين اتهموه بالفشل في استغلال المواهب التي يزخر بها البايرن وهم الأعمدة الأساسية لمنتخبات بلادهم.

فإضافة إلى روبن وريبيري يعتمد بايرن ميونيخ على أهم لاعبي منتخب ألمانيا صاحب المركز الثاني في كأس العالم بجنوب افريقيا مثل الهداف مولر ونجم الوسط باستيان شفاينشتايغر والظهير فيليب لام.