مظاهرات ضد إسرائيل قبل مباراة بين فريقين تركي وإسرائيلي

مصدر الصورة AP Image caption المباراة جرت وسط اجراءات امنية مشددة

تظاهر ما يقرب من ألف شخص في تركيا مساء الخميس ضد إسرائيل قبيل مباراة كرة القدم التي جرت بين فريقي مكابي تل ابيب وبشكتاش التركي في اسطنبول ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية في "ساحة تقسيم" بوسط اسطنبول ورددوا شعارات معادية لإسرائيل قب توجههم إلى الاستاد التي أقيمت عليه المباراة.

وجرت المظاهرة أمام استاد "عصمت اينونو" دون وقوع أية حوادث بحضور قوات مكافحة الشغب التابعة للشرطة التركية.

وذكرت محطة تلفزيون تركية محلية أن السلطات نشرت أكثر من ألفي شرطي لتأمين المباراة التي انتهت بفوز الفريق التركي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

واستقبل المشجعون داخل الاستاد لاعبي فريق مكابي بصافرات الاستهجان فور نزولهم إلى أرض الملعب.

ورفعت الجماهير بعض اللافتات كتب عليها "اسرائيل بلا أخلاق".

أما مشجعو الفريق الاسرائيلي والذين لم يزد عددهم عن بضعة أشخاص فتابعوا المباراة من إحدى المنصات تحت حراسة الشرطة وأصيبوا بخيبة أمل كبيرة نتيجة للهزيمة الساحقة.

وجاءت المباراة في وقت وصلت فيه العلاقات بين إسرائيل وتركيا إلى أدني مستوياتها.

وكانت تركيا قد طردت السفير الاسرائيلي من أنقرة وعلقت التعاون العسكري المشترك مطلع الشهر الجاري بعد رفض إٍسرائيل تقديم اعتذار عن الهجوم الذي شنته قوات كوماندوز على سفينة مساعدات كانت متوجهة إلى غزة ما أدى إلى مقتل تسعة نشطاء في مايو / ايار 2010.