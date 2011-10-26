كارلوس تيفيز يبحث مقاضاة المدرب مانشيني بتهمة التشهير

مصدر الصورة PA Image caption لك يشارك تيفيز في أي مباراة رسمية منذ أكثر من شهر

يبحث الأرجنتيني كارلوس تيفيز مهاجم نادي مانشستر سيتي الانجليزي لكرة القدم مقاضاة مدرب الفريق الإيطالي روبرتو مانشيني بتهمة التشهير به.

يأتي ذلك بعد ان قررت إدارة النادي يوم الثلاثاء معاقبة تيفيز بخصم أربعة أسابيع من راتبه اي ما يوازي مليون جنيه استرليني، بسبب رفضه المشاركة في الشوط الثاني من مباراة سيتي الشهر الماضي ضد بايرن ميونيخ الالماني في دوري ابطال اوروبا والتي انتهت لمصلحة الفريق الألماني بهدفين نظيفين.

وخلصت تحقيقات الإدارة إلى أن تيفيز خالف خمسة بنود في عقده مع النادي بينها واجب المشاركة في أي مباراة يتم اختياره لها.

وأمام اللاعب 14 يوما لتقديم طعن ضد القرار إلى مجلس إدارة النادي، وإذا تم رفض الطعن يمكن لتيفيز اللجوء إلى هيئة تحكيم تابعة لرابطة الدوري الانجليزي الممتاز.

ويقول اللاعب ومستشاروه إن الأسباب الخمسة التي استند لها سيتي من اجل اتهامه بسوء التصرف كانت غير صحيحة وإنه لم يخالف قواعد السلوك أو بنود تعاقده.

واعتبر هؤلاء أن تصريحات مانشيني عقب المباراة واتهامه للاعب برفض إجراء عملية الإحماء استعدادا للمشاركة في الشوط الثاني ترقى إلى درجة التشهير.

تيفيز ومانشستر سيتي 12 ديسمبر/ كانون الأول 2010 - اللاعب يقول إنه سيترك النادي.

20 ديسمبر 2010- تيفيز يسحب طلب مغادرة النادي.

16 مايو/آيار 2011 - اللاعب يقول إنه سيبقى إذا تم حل مشكلاته العائلية.

8 يونيو/حزيران 2011 - اللاعب يقول إنه لن يعود إلى مدينة مانشستر بعد نهاية عقده.

4 يوليو/تموز 2011 - تيفيز يعلن مجددا انه سيترك مانشستر سيتي.

12 يوليو 2011 - اداة النادي ترفض عرضا من نادي كورينثيانس البرازيلي لضم تيفيز مقابل 35 مليون جنيه استرليني.

27 سبتمبر/ أيلول 2011 - الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب مانشستر سيتي يقول إنه لا يريد تيفيز في الفريق متهما اللاعب برفض المشاركة في الشوط الثاني من مباراة بايرن ميونيخ في دوري أبطال اوروبا.

28 سبتمبر/أيلول 2011 - إدارة الناي توقف تيفيز لمدة أسبوعين.

12 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 - إدارة النادي تعلن أن تيفيز سيواجه إجراءات تأديبية.

25 أكتوبر 2011 - إدارة النادي تدين اللاعب وتعاقبه بخصم أربعة أسابيع من راتبه.

كما كشف مانشستر سيتي أنه ليس في عجلة من امره من اجل تقرير مصير تيفيز مع النادي رغم المشاكل بين الطرفين، علما بان الادارة قدرت قيمة اللاعب البالغ من العمر 27 عاما باربعين مليون جنيه استرليني في وقت سابق من العام الحالي.

وأكد متحدث باسم النادي حدوث اتصال هاتفي بين مانشيني ورئيس النادي الإماراتي خلدون المبارك تم خلالها التأكيد على الموقف الرسمي للنادي هو انه لن يأخذ بعين الاعتبار اي عرض بخصوص كارلوس تيفيز الا اذا كان يعكس قيمته الحقيقية في سوق الانتقالات.

ويعتقد بان النادي سيسمح لمانشيني بتقرير مصير تيفيز علما بأن عقد النجم الارجنتيني مع النادي ينتهي في 2014.

علما بان اللاعب يتدرب وحيدا منذ انتهاء مدة ايقافه وهو لم يشارك في أي مباراة منذ 21 سبتمبر/أيلول الماضي حين لعب ضد برمنغهام في كأس الرابطة. أما في مباراة بايرن ميونيخ سبب الأزمة فقد كان ضمن البدلاء.

يذكر ان مصدرا في نادي انجي ماخاشكالا الروسي اعلن مؤخرا بان الفريق اقترب من ضم تيفيز ليلعب الى جانب الكاميروني صامويل ايتو.

يشار إلى أن تيفيز انضم إلى مانشستر سيتي في صيف عام 2009 قادما من جاره يونايتد وسجل 51 هدفا في 91 مباراة شارك فيها.