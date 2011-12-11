كأس العالم للأندية: السد يهزم الترجي ويلاقي برشلونة في نصف النهائي

مصدر الصورة AFP Image caption يواجه السد فريق برشلونة في الدور نصف النهائي

تمكن فريق السد القطري لكرة القدم من بلوغ الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية، وذلك بعد تغلبه على فريق الترجي التونسي اليوم الأحد بنتيجة 2-1 في مباراة حافلة بلأحداث المثيرة.

وكاد فريق الترجي يتقدم في الدقيقة 19 من خلال تسديدة للمهاجم الكاميروني يانيك ندجنج، لكن القائم تصدى لها.

وفي الدقيقة 33 تصدى حارس مرمى الترجي معز بن شريفة بنجاح لتسديدة من العاجي عبد القادر كيتا، لكن خلفان إبراهيم خلفان تابع الكرة وأسكنها الشباك برأسه ليمنح التقدم لفريقه.

ومع بداية الشوط الثاني، عزز عبد الله كوني تقدم فريق السد، ممثل آسيا في البطولة، عندما أحرز هدفا برأسه في الدقيقة 49.

واستطاع أسامة الدراجي لاعب الترجي، ممثل أفريقيا بالبطولة، تقليص الفارق عندما أحرز هدفا برأسه في الدقيقة 60.

وفي الدقيقة 78 أسكن ندجنج الكرة في الشباك القطرية بكرة رأسية لكن الحكم التشيلي انريكي اوسيس لم يحتسب الهدف بداعي التسلل. كما ألغى الحكم هدفا آخر أحرزه خالد العياري في الدقيقة الأخيرة، أيضا بداعي التسلل.

ومع انتهاء المباراة، حاول جمهور الترجي التونسي اقتحام الملعب بمدينة تويوتا اليابانية مما اضطر الشرطة للتدخل وإلقاء القبض على عدد منهم.

وأعرب مدرب فريق الترجي التونسي نبيل معلول عن أسفه لما حدث.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن معلول قوله "أنا فعلا آسف. هذه الأمور تحدث في بعض الأحيان. الترجي التونسي والسد شقيقان ويجب ألا تحدث هذه الأمور."

وبهذه النتيجة، يواجه فريق السد القطري، الذي يشارك في البطولة للمرة الأولى، فريق برشلونة بطل أوروبا يوم الخميس المقبل.