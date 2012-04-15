وفاة اللاعب الإيطالي بييرماريو موروسيني إثر سقوطه في أرض الملعب

مصدر الصورة ALLSPORT Image caption بعد وفاة موروسيني، تم وقف جميع مباريات الدوري الإيطالي بصورة مؤقتة

قال مسؤولون في مجال كرة القدم إنه يشتبه في أن أزمة قلبية هي السبب الذي أدى إلى وفاة لاعب كرة القدم الإيطالي بييرماريو موروسيني خلال إحدى مباريات دوري الدرجة الثانية لكرة القدم في بلاده.

وسقط موروسيني، البالغ من العمر 25 عاما، على أرض الملعب في الدقيقة 31 من المباراة التي كان يخوضها إلى جانب زملائه في فريق ليفورنو على على ملعب بيسكارا.

وبعد الحادث، نُقل اللاعب إلى مستشفى سانتو سبيريتو، لكن لم يتمكن الأطباء من إنقاذ حياته.

وبعد وفاة اللاعب تم وقف جميع مباريات الدوري الإيطالي بصورة مؤقتة.

وكان موروسيني معارا إلى ليفورنو من نادي اودينيزي بالدرجة الأولى.

يذكر أنه خلال الشهر الماضي ظل لاعب بولتون فابريس موامبا "بحكم الميت" لمدة 78 دقيقة بعدما سقط على أرض الملعب خلال مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي بولتون وتوتنهام.

مصدر الصورة AFP Image caption نُقل موروسيني بعد الحادث إلى مستشفى سانتو سبيريتو، لكن لم يتمكن الأطباء من إنقاذ حياته

لكن الحالة الصحية للاعب الإنجليزي موامبا، البالغ من العمر 24 عاما، تحسنت بعد أن تلقى العلاج الطبي اللازم.

وبعد سقوط موامبا مغشيا عليه، سلطت الأضواء على الرياضيين في إيطاليا حيث يُجرى فحص إلزامي للقلب على اللاعبين الشباب المشاركين في البطولات الرياضية.

وتقول مؤسسة "كارديك ريسك إن ذا يونغ" المعنية بمخاطر الأزمات القلبية التي تحدث لدى الشباب، إن الإجراءات المتبعة في إيطاليا قللت من احتمالية حدوث الوفيات بسبب الأزمات القلبية في إيطاليا بنسبة 90 في المئة خلال الأعوام الثلاثين التي تلت البدء بإجراء هذه الفحوصات.