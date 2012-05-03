فريق النادي الأهلي المصري يغادر باماكو

مصدر الصورة x Image caption مطار باماكو مازال مغلقا بسبب القتال الدائر في العاصمة حاليا

غادر فريق النادي الأهلي المصري -أحد فرق القمة في مصر، وأكثر أندية كرة القدم الإفريقية نجاحا- العاصمة المالية باماكو الخميس بعد احتجازه هناك لعدة أيام بسبب القتال الدائر حاليا في شوارع المدينة مما أدى إلى إغلاق الطرق المؤدية إلى المطار.

وقد نقلت الفريق –الذي خسر مباراة الأحد مع نادي ستادي المالي صفر-1 في منافسات دوري أبطال إفريقية- طائرة عسكرية مصرية بعد موافقة السلطات المالية على هبوطها في أراضيها.

ومازال المطار مغلقا منذ اندلاع القتال الاثنين في محاولة لإجهاض انقلاب 22 مارس/آذار الماضي.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن أحد أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي قوله "إن الرحلة من باماكو إلى القاهرة ستستغرق 16 ساعة، وستتوقف في أبوجا عاصمة نيجيريا.

وقد نقل فريق النادي إلى المطار في صحبة جنود ماليين مسلحين بأسلحة آلية.