تصنيف الفيفا: أسبانيا تحتفظ بالصدارة والبرازيل خارج العشرة الأوائل

مصدر الصورة AP Image caption المنتخب الأسباني توج بثالث بطولة كبيرة على التوالي

احتفظ المنتخب الأسباني لكرة القدم بصدارته لتصنيف الاتحاد الدولي للعبة ( فيفا) الشهري لمنتخبات العالم، وجاء ذلك بفضل نجاح فريق المدرب فيسنتي دل بوسكي في الاحتفاظ بلقب كأس أوروبا.

كما أن تأهل المنتخب الإيطالي إلى نهائي البطولة قفز به ست مراكز دفعة واحدة ليصل إلى المركز السادس.

وفي حين صعدت ألمانيا مرتبة واحدة إلى المركز الثاني، تراجع المنتخب البرازيلي إلى المركز الحادي عشر، وهو أدنى مركز له في هذا التصنيف، منذ بدأ الفيفا العمل به.

وكان لافتا أن جاء منتخب أوروغواي في المركز الثالث، تلته منتخبات إنجلترا والبرتغال، بينما جاءت الأرجنتين في المركز السابع.

وفي إفريقيا جاء منتخب ساحل العاج، وصيف بطل إفريقيا في المركز 16، بينما جاءت زامبيا المتوجة بالبطولة في المركز 41، تلاها المنتخب المصري الذي واصل التراجع بعد أن فقد للمرة الثانية على التوالي فرصة التأهل لنهائيات كأس أمم إفريقيا.

واعتمد احتساب النقاط في التصنيف الأخير على نتائج 31 مباراة في نهائيات كأس أوروبا 2012 في بولندا وأوكرانيا، والتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في البرازيل 2014(60 مباراة)، وبطولة أمم إفريقيا في جنوب إفريقيا عام 2013 (15 مباراة)، و27 مباراة ودية.

عربيا احتل المنتخب الجزائري المركز الأول (35 عالميا) تلاه المنتخب الليبي (39 عالميا) ثم مصر.

ويعتمد تصنيف الفيفا الشهري على حسابات معقدة ترتبط بنتائج المباريات في البطولات الكبرى خاصة ضد الفرق الكبيرة.

وفي ضوء ذلك شهد التصنيف الأخير تغييرا كبيرا، حيث احتفظ 22 فريقا فقط من بين 208 بمراكزهم في التصنيف السابق.