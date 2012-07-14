مدافع المنتخب البرازيلي ثياغو سيلفا ينضم الى باريس سان جيرمان

مصدر الصورة BBC World Service Image caption يعتبر ثياغو سيلفا واحدا من افضل المدافعين في عالم الكرة

وقع مدافع المنتخب البرازيلي لكرة القدم ثياغو سيلفا على عقد امده خمس سنوات للعب في صفوف فريق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الذي اشتراه قطريون في العام الماضي.

وسينتقل سيلفا بموجب العقد الجديد من نادي ميلانو الايطالي.

وجاء في تصريح نشره نادي باريس سان جيرمان في موقعه الالكتروني "سينضم اللاعب البرازيلي الدولي ثياغو سيلفا الى باريس سان جيرمان لخمس سنوات."

يذكر ان سيلفا البالغ من العمر 27 عاما يعتبر واحدا من افضل المدافعين في عالم الكرة.

وكان قد انضم الى ميلانو قادما من نادي فلومينينسي عام 2008.