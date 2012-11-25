تعادل مانشستر سيتي وتشيلسي بدون أهداف في الدوري الانجليزي

تعادل نادي مانشستر سيتي مع تشيلسي بدون أهداف ليفقد الأول، حامل اللقب، صدارة الدوري ويحتفظ الأخير، بالمركز الرابع في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبهذه النتيجة تراجع مانشستر سيتي إلى المركز الثاني برصيد 29 نقطة متخلفا عن مانشستر يونايتد المتصدر بنقطة واحدة.

ولايزال تشيلسي يحتل المركز الرابع برصيد 25 نقطة.

وفي مباراة ثانية تغلب توتنهام هوتسبير على ويستهام بثلاثة أهداف مقابل هدف.

كما تعادل سوانسي سيتي مع ليفربول سلبيا وهو التعادل السابع لليفربول هذا الموسم مقابل 3 انتصارات ومثلها من الهزائم.

ورفع ليفربول رصيده الى 16 نقطة في المركز الحادي عشر بفارق نقطة واحدة خلف سوانسي سيتي الثامن.

وأنعش ساوثمبتون آماله بفوز ثمين هو الثاني على التوالي والثالث هذا الموسم، على حساب ضيفه نيوكاسل بهدفين نظيفين سجلهما ادم لالانا في الدقيقة 35 و والاوروغوياني غاستون راميريز في الدقيقة 60.