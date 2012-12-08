تأهل ليفربول وتوتنهام للدور الثاني من الدوري الأوروبي

تأهلت أندية ليفربول وتوتنهام الانجليزيان وشتوتغارت الالماني وستيوا بوخارست الروماني وبال السويسري إلى الدور الثاني لمسابقة الدوري الاوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ".

وكان ليفربول أول المتأهلين بفوزه الثمين على مضيفه اودينيزي الايطالي بهدف مقابل لاشئ ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ونال توتنهام اللندني البطاقة الثانية للمجموعة العاشرة بفوزه الكبير على باناثيناكوس اليوناني بثلاثة أهداف لهدف.

وجاء تأهل شتوتغارت الألماني على الرغم من خسارته امام ضيفه مولده النروجي بهدف ضمن المجموعة الخامسة، بينما صعد ستيوا بوخارست لنفس الدور على الرغم من تعادله مع مضيفه كوبنهاغن الدنماركي بهدف لكل منهما ضمن المجموعة ذاتها.

وظفر بال بالبطاقة الثانية للمجموعة السابعة بتعادله السلبي مع مضيفه غنك البلجيكي سلبيا.

وارتفع عدد الفرق المتأهلة إلى 24 فريقا ويضاف إليها اصحاب المركز الثالث في المجموعات الثماني من مسابقة دوري ابطال اوروبا ليرتفع العدد الى 32 فريقا.

والفرق الثمانية هي دينامو كييف الاوكراني واولمبياكوس اليوناني وزينيت سان بطرسبورغ الروسي واياكس امستردام الهولندي وتشيلسي الانجليزي، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، وباتي بوريسوف البيلاروسي وبنفيكا البرتغالي وكلوغ الروماني.

وتسحب قرعة الدور الثاني في 20 ديسمبر / كانون الأول الجاري.