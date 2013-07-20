الفيفا يعلن أسعار تذاكر كأس العالم بالبرازيل

Image caption وستطرح التذاكر للبيع بدءا من 20 أغسطس/اب

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إن اسعار تذاكر كأس العالم لكرة القادم الذي سيعقد في البرازيل العام المقبل ستبدأ في مباريات المجموعات الأولية من 90 دولار.

وقالت الفيفا إن أرخص سعر لتذاكر نهائي كأس العالم يوم 13 يوليو/تموز المقبل للجماهير الدولية يبلغ 440 دولار وإن أغلاها سعرا سيبلغ 990 دولار.

ويبدأ كأس العالم في البرازيل 12 يونيو/حزيران العام المقبل، وستجري أول مباراة في ساو باولو.

وستطرح التذاكر للبيع بدءا من 20 أغسطس/اب.

ويمكن للجماهير التقدم بطلب لشراء تذاكر حتى 10 أكتوبر/تشرين الاول ثم سيجري اقتراع لتحديد من سيحصل على التذاكر .

وفي مرحلة لاحقة سيمكن شراء التذاكر بأولوية الطلب.

لا مفاجآت

وبالنسبة للبرازيليين سيكون أرخص سعر للتذكرة 15 دولارا. وهذا السعر متوفر فقط للطلبة والذين يزيد عمرهم على 60 عاما والمستفيدين من برامح الرعاية الاجتماعية. وللبرازيليين من غير هذه القطاعات، يبدأ سعر التذاكر 30 دولار.

وكان اقل سعر للتذاكر في كأس العالم عام 2010 في جنوب افريقيا 20 دولارا وكانت أيضا لمرحلة المجموعات في الفئة الخاصة المخصصة لأهل البلد المضيف.

وكانت الفيفا قد قالت سابقا إن أسعار تذاكر كأس العالم في البرازيل هي الأرخص قاطبة.