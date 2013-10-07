Image caption اقترب فيتيل من إحراز لقب بطولة العالم للمرة الرابعة بفوزه بسباق كوريا الجنوبية

أعرب البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم السابق لسباقات فورمولا 1 عن خشيته من أن تنصرف الجماهير عن مشاهدة السباقات بسبب هيمنة الألماني سباستيان فيتيل.

وقال هاميلتون إنه لم يكن يشاهد سباقات فورمولا 1 خلال الفترة التي كان يهيمن فيها الأسطورة مايكل شوماخر على السباقات.

ويقترب فيتيل سائق رد بول من إحراز لقب العالم للمرة الرابعة على التوالي بعد فوزه بسباق كوريا الجنوبية منطلقا من المركز الأول يوم الأحد.

وبعد أن حقق الفوز في رابع سباق على التوالي عزز فيتل تصدره لبطولة العالم بفارق 77 نقطة عن الاسباني فرناندو الونسو سائق فيراري مع تبقي خمسة سباقات في الموسم.

وإذا فاز فيتل بسباق اليابان الأسبوع المقبل بينما أخفق الونسو في تحقيق مركز جيد سيضمن السائق الألماني الفوز بلقب العالم.

وقال هاميلتون الذي احتل المركز الخامس مع فريق مرسيدس في سباق كوريا الجنوبية " أنا شخصيا اشعر بالمشجعين لأنني اتذكر الفترة التي كان يحقق فيها مايكل شوماخر الانتصارات ".

وأضاف " أتذكر عندما كنت استيقظ صباحا لاشاهد بداية السباق وأعود للنوم ثم استيقظ في النهاية لأنني كنت أعرف ما سيحدث. أنا متأكد من أن الكثيرين يفعلون ذلك اليوم ".

وفاز هاميلتون بسباق واحد فقط هذا الموسم وكان في المجر لكن فيتل فاز بثمانية من 14 سباقا وفي طريقه لإنهاء أفضل موسم له منذ 2011.

ونجح فيتل في عام 2011 في الفوز بسباق اليابان مع تبقي أربعة سباقات في البطولة وانهى الموسم بعد أن حقق 11 انتصارا وهو رقم لم يتجاوزه إلا شوماخر عندما انتصر في 13 سباقا عام 2004.

وأحرز الألماني شوماخر لقب العالم سبع مرات من بينها خمس مرات متتالية بين عامي 2000 و2004.