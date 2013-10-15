وفاة برونو ميتسو مدرب كرة القدم الفرنسي الشهير

Image caption من أبرز انجازات ميتسو بلوغ السنغال دور الثمانية في كأس العالم 2002

توفي مدرب كرة القدم الفرنسي الشهير برونو ميتسو عن عمر يناهز يناهز 59 عاما بعد صراع مع مرض السرطان، حسبما ذكرت وسائل إعلام فرنسية.

وكان ميتسو اكتشف إصابته بالمرض في أكتوبر / تشرين الأول العام الماضي.

ونقلت عنه صحيفة "ليكيب" الفرنسية في يوليو / تموز الماضي قوله " أجريت فحوصات للدم وقالوا لي بأنني اعاني من مرض السرطان في مرحلة متقدمة، سرطان الأمعاء والكبد والرئة ويتبقى لي ثلاثة أشهر وهنا كانت الصدمة كبيرة".

وحقق المدرب الفرنسي شهرة واسعة بسبب انجازاته في الملاعب الخليجية أو في افريقيا.

ونجح ميتسو في قيادة منتخب الامارات للفوز بلقب بطل كأس الخليج للمرة الأولى في تاريخه عام 2007.

وكان ميتسو تولى تدريب فريق العين الاماراتي وفاز معه بدوري أبطال آسيا عام 2003.

ثم انتقل إلى تجربته الثالثة في الامارات وتولى تدريب الوصل حتى أكتوبر الماضي عندما قرر الرحيل بسبب المرض.

كما درب ميتسو منتخب قطر بين 2008 و2011 والغرافة القطري والاتحاد السعودي.

ومن أبرز انجازات ميتسو في عالم التدريب، قيادته منتخب السنغال إلى دور الثمانية في نهائيات كأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان حين حقق أبرز المفاجآت بفوزه في المباراة الافتتاحية على منتخب فرنسا حامل اللقب آنذاك بنتيجة 1-صفر.