فيتيل نحو لقب الموسم في سباق الهند للفورمولا واحد

Image caption فيتيل فاز بثلاثة القاب حتى الآن

ستكون الفرصة سانحة امام سائق ريد بول الالماني سيباستيان فيتل لاحراز اللقب للعام الرابع على التوالي في بطولة العالم للفورمولا واحد بمجرد احرازه احد المراكز الخمسة الاولى في جائزة الهند الكبرى الاحد المقبل.

ويهيمن فيتيل حاليا على بطولة العالم الحالية حيث فاز في تسعة سباقات منها خمسة على التوالي متقدما على الاسباني فرناندو الونسو سائق فيراري بتسعين نقطة قبل اربع جولات على النهاية.

وسينال فيتل 10 نقاط في حال حلوله في المركز الخامس بالهند، ما سيكون كافيا له للاحتفاظ باللقب حتى ولو فاز الونسو بالمركز الاول في جميع السباقات المقبلة.

واقصى ما يمكن ان يجمعه الونسو هو 100 نقطة وذلك في حال فوزه بالسباقات الاربعة المتبقية، اي انه سيعادل فيتل بعدد النقاط, هذا اذا اعتبرنا ان الالماني لن يحرز سوى 10 نقاط فيما تبقى من الموسم, وستكون الغلبة لفيتل لانه حقق الفوز 9 مرات مقابل 6 للاسباني.

وفي حال نال الونسو المركز الثالث (15 نقطة) في الهند, فان اللقب سيذهب مباشرة الى فيتل حتى من دون ان يحرز اي نقطة، لانه لن يتمكن من اللحاق به في السباقات الثلاثة التالية.

وفي ظل انتظار تتويج فيتل وريد بول، يتمحور الصراع على وصافة لقب الصانعين بين فيراري 297 نقطة ومرسيديس 287 نقطة ولوتس رينو 264 نقطة والتي تحقق نتائج مستقرة مع الفنلندي كيمي رايكونن بطل العالم السابق والفرنسي رومان غروجان.

في سياق اخر يسيطر التوتر على السباق المزمع يوم الاحد المقبل اذ ستنظر المحكمة العليا في الهند غدا الجمعة في طلب الغائه اثر اعتراض لعدم دفع المنظمين ضرائب معينة في سباق الموسم الماضي.

وكانت جائزة الهند الكبرى الغيت من روزنامة 2014 لبطولة العالم للفورمولا واحد في تموز/يوليو الماضي, لكن يتوقع ان تعود عام 2015.

قام مستثمرون من القطاع الخاص بتمويل بناء حلبة بوده بضواحي دلهي, لكن السباق يعاني لاستقطاب الجماهير.

وسبق ان اقيم السباق مرتين على حلبة بوده فاحرز "بايبي شومي" اللقب مرتين على متن ريد بول رينو.