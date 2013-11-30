فورمولا 1: سباق جائزة البحرين الكبرى يجرى ليلا في 2014

Image caption يسمح نظام الاضاءة الجديد في حلبة البحرين بالنقل التلفزيوني فائق الجودة

تجرى حاليا الاستعدادات لتنظيم سباق جائزة البحرين الكبرى ببطولة فورمولا 1 خلال الليل العام المقبل.

فقد بدأت البحرين تجربة نظام جديد لإضاءة مسارات سباق فورمولا 1 للسيارات قبيل الجولة الختامية من البطولة العالمية للتحمل.

وقال سلمان بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية "أعتقد أنه لا يوجد شيء أفضل للاحتفال بالذكرى العاشرة لنا في فورمولا 1."

ويسمح نظام الإضاءة الجديد في حلبة البحرين بالنقل التلفزيوني فائق الجودة.

وتستضيف سنغافورة السباق الليلي الوحيد في فورمولا 1 بينما يقام سباق أبو ظبي مع بدء غروب الشمس وينتهي بحلول الليل.

وقال متحدث إن سباق البحرين سيبدأ بعد الغروب.

وتستضيف البحرين الجولة الثامنة والختامية ضمن جولات بطولة العالم للتحمل التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات "FIA".

وعلى خط الانطلاق ستنطلق 28 سيارة تتسابق للحصول على لقب جولة البحرين، وسيشارك في السباق عدد من أشهر الفرق العالمية حول العالم وسائقون سابقون في عالم فورمولا 1 مثل سيباستيان بويمي، وانطوني ديفيدسون، والكسندر وورز، وستيفن سارازين، وكازوكي ناكيجاما.

ومن المقرر أن يقام سباق البحرين العام القادم في السادس من ابريل/ نيسان.

يذكر أن السباق ألغي عام 2011 بعد قمع السلطات لاحتجاجات مطالبة بالاصلاح لكنه أقيم العام الماضي وسط اجراءات مشددة، كما أقيم العام الجاري.